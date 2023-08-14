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Активні речовини — “Г”ГРИЗЕОФУЛЬВІН (GRISEOFULVINUM)

ГРИЗЕОФУЛЬВІН (GRISEOFULVINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 1 препарат
Гризеофульвін таблетки, 125 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 40; Борщагівський ХФЗ
Гризеофульвін Таблетки, 125 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 40 Борщагівський ХФЗ
В 510 аптеках
від 43,06 грн
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Форма выпуска: таблетки.
ГРИЗЕОФУЛЬВІН (GRISEOFULVINUM)
CAS №: 126-07-8 C17H17ClO6
USPDDN: 7-хлоро-2',4,6-триметокси-6'β-метилспиро(бензофуран-2(3H),1'-(2)циклогексен)-3,4'-дион.
HSDB, RTECS: 7-хлоро-4,6,2'-триметокси-6'-метилгрис-2'-ен-3,4'-дион.
HSDB: (2S-транс)-7-хлоро-2',4,6-триметокси-6'-метилспиро(бензофуран-2(3H),1'-(2)циклогексен)-3,4'-дион; или 7-хлоро-4,6-диметоксикумаран-3-он-2-спиро-1'-(2'-метокси-6'-метилциклогекс-2'-ен-4'-он).
Форма выпуска: таблетки.