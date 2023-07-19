ревматоїдний артрит. Призначають по 50 мг шляхом п/ш ін’єкції 1 раз на місяць, в один і той же день місяця. Голімумаб необхідно застосовувати в комбінації з метотрексатом.

Псоріатичний артрит. Призначають по 50 мг шляхом п/ш ін’єкції 1 раз на місяць, в один і той же день місяця.

Анкілозуючий спондиліт. Призначають по 50 мг шляхом п/ш ін’єкції 1 раз на місяць, в один і той же день місяця.

Виразковий коліт: пацієнти з масою тіла менше 80 кг — початкова доза голімумаба становить 200 мг шляхом п/ш ін’єкції, наступна доза голімумаба 100 мг п/ш на 2-му тижні, потім по 50 мг голімумаба п/ш кожні 4 тижні;

пацієнти з масою тіла 80 кг і більше — початкова доза голімумаба становить 200 мг шляхом п/ш ін’єкції, наступна доза голімумаба 100 мг п/ш на 2-му тижні, потім по 100 мг голімумаба п/ш кожні 4 тижні.