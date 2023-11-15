дозування для жінок: індукція овуляції при безплідді та підготовка фолікулів до пункції: зазвичай 1 ін’єкція становить 5000-10000 МО після лікування фолікулостимулюючим гормоном (ФСГ) або людським менопаузальним гонадотропіном (ЛМГ); підтримка лютеїнової фази: 2-3 ін’єкції по 1000-3000 МО кожна протягом 9 днів після овуляції або пересадки ембріона (наприклад, у 3-й, 6-й та 9-й дні після стимульованої овуляції); дозування для чоловіків: гіпогонадотропний гіпогонадизм: по 1000-2000 МО 2-3 р/тиждень, у разі безпліддя внаслідок дисспермії можливе поєднання препарату (2-3 р/тиждень) із препаратом, що містить фолітропін (ФСГ), покращення сперматогенезу можна очікувати після проведення терапії протягом щонайменше 3 міс, під час лікування необхідно тимчасово припинити тестостерон-замісну терапію, іноді для закріплення покращення стану достатньо введення людського хоріонічного гонадотропіну (ЛХГ); дозування для хлопчиків: затримка статевого дозрівання, пов’язана з недостатнім продукуванням гонадотропіну гіпофізом: 1500 МО 2-3 р/тиждень протягом не менше 6 міс; крипторхізм, не пов’язаний з анатомічною обструкцією: до 2 років: 250 МО 2 р/тиждень протягом 6 тижнів; до 6 років: 500-1000 МО 2 р/тиждень протягом 6 тижнів; старше 6 років: 1500 МО 2 р/тиждень протягом 6 тижнів, при необхідності лікування можна повторити.