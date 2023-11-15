ГОНАДОТРОПІН ХОРІОНІЧНИЙ (GONADOTROPINUM CHORIONICUM) Діюча речовина
жінкам слід застосовувати в якості замінника викиду ендогенного лютеїнізуючого гормону (ЛГ) в середині циклу, щоб індукувати завершальну фазу дозрівання фолікулів, що призводить до овуляції; можна застосовувати також як замінник ендогенного ЛГ під час лютеїнової фази; чоловікам слід застосовувати для стимуляції клітин Лейдига для прискорення процесу утворення тестостерону.
у жінок: стимуляція овуляції при безплідді, зумовленому ановуляцією або порушенням визрівання фолікулів; підготовка фолікулів до пункції у програмах контрольованої стимуляції яєчників (для програми допоміжної репродукції); підтримка лютеїнової фази при проведенні контрольованої стимуляції яєчників (у програмі допоміжної репродукції) із застосуванням аналогів гонадатропін-рилізинг гормону або інших засобів для стимуляції овуляції при жіночому безплідді, зумовленому ановуляцією при відсутності активності ендогенного естрогену (I група недостатності яєчників по класифікації ); у чоловіків: гіпогонадотропний гіпогонадизм; безпліддя, пов’язане з ідіопатичною диспермією; у хлопчиків: затримка статевого дозрівання, пов’язана з недостатньою продукцією гонадотропіну гіпофізом; крипторхізм, не пов’язаний з анатомічною обструкцією.
дозування для жінок: індукція овуляції при безплідді та підготовка фолікулів до пункції: зазвичай 1 ін’єкція становить 5000-10000 МО після лікування фолікулостимулюючим гормоном (ФСГ) або людським менопаузальним гонадотропіном (ЛМГ); підтримка лютеїнової фази: 2-3 ін’єкції по 1000-3000 МО кожна протягом 9 днів після овуляції або пересадки ембріона (наприклад, у 3-й, 6-й та 9-й дні після стимульованої овуляції); дозування для чоловіків: гіпогонадотропний гіпогонадизм: по 1000-2000 МО 2-3 р/тиждень, у разі безпліддя внаслідок дисспермії можливе поєднання препарату (2-3 р/тиждень) із препаратом, що містить фолітропін (ФСГ), покращення сперматогенезу можна очікувати після проведення терапії протягом щонайменше 3 міс, під час лікування необхідно тимчасово припинити тестостерон-замісну терапію, іноді для закріплення покращення стану достатньо введення людського хоріонічного гонадотропіну (ЛХГ); дозування для хлопчиків: затримка статевого дозрівання, пов’язана з недостатнім продукуванням гонадотропіну гіпофізом: 1500 МО 2-3 р/тиждень протягом не менше 6 міс; крипторхізм, не пов’язаний з анатомічною обструкцією: до 2 років: 250 МО 2 р/тиждень протягом 6 тижнів; до 6 років: 500-1000 МО 2 р/тиждень протягом 6 тижнів; старше 6 років: 1500 МО 2 р/тиждень протягом 6 тижнів, при необхідності лікування можна повторити.
підвищена чутливість до гонадотропінів людини або до будь-якого з компонентів препарату, діагностовані або підозрювані пухлини яєчників, молочних залоз, матки, тестикулів, простати, гіпофізу або гіпоталамуса, первинна гонадальна недостатність, вроджена патологія статевих органів, при якій протипоказана вагітність, фіброїдна пухлина матки, при якій протипоказана вагітність, вагінальна кровотеча невстановленої етіології, кіста яєчника або збільшення яєчників, не пов’язані з синдромом полікістозу яєчників.
генералізовані реакції гіперчутливості (генералізоване висипання або пропасниця); АР в місці ін’єкції; місцеві реакції в місці ін’єкції (синець, біль, почервоніння, припухлість та свербіж); у жінок: тромбоемболізм, асоційований із лікуванням ФСГ/ЛХГ, як правило, при тяжкій формі с-му гіперстимуляції яєчників; гідроторакс як ознака тяжкої форми с-му гіперстимуляції яєчників; абдомінальні та шлункові порушення (нудота, діарея) як ознака с-му гіперстимуляції яєчників середної тяжкості; асцит як ускладнення тяжкої форми с-му гіперстимуляції яєчників; небажана гіперстимуляція яєчників, легка (часто) та тяжка (рідко) форми с-му гіперстимуляції яєчників; СГЯ легкої форми тяжкості: болісні відчуття у молочних залозах, збільшення яєчників (від легкого до помірного), кіста яєчника, біль у животі, дискомфорт у животі, симптоми з боку ШКТ (нудота, діарея, метеоризм); СГЯ тяжкої форми тяжкості: великі кісти яєчників (схильні до розриву), г. абдомінальний біль, асцит, збільшенням маси тіла, гідроторакс, тромбоемболічні ускладнення внаслідок застосування ФСГ/ЛХГ; збільшення маси тіла як ознака тяжкої форми с-му гіперстимуляції яєчників; у чоловіків: спостерігалися затримка води та натрію в організмі після застосування препарату у високих дозах (вважається результатом надмірного продукування андрогенів); лікування ЛХГ може призводити до гінекомастії.