є антагоністом мускаринових рецепторів (антихолінергічна дія) тривалої дії, що застосовується у вигляді інгаляції 1 р/добу як підтримувальна бронхолітична терапія при ХОЗЛ; парасимпатичні нерви є основним бронхоконстрикторним невральним шляхом у дихальних шляхах, а холінергічний тонус - ключовим зворотним компонентом обструкції дихальних шляхів при ХОЗЛ; блокує бронхоконстрикторну дію ацетилхоліну на клітини гладкої мускулатури дихальних шляхів, тим самим розширюючи дихальні шляхи; є антагоністом мускаринових рецепторів з високою спорідненістю до цих трьох підтипів рецепторів.