ГЛІКОПІРРОНІЮ БРОМІД (GLYCOPYRRONII BROMIDUM) Діюча речовина
є антагоністом мускаринових рецепторів (антихолінергічна дія) тривалої дії, що застосовується у вигляді інгаляції 1 р/добу як підтримувальна бронхолітична терапія при ХОЗЛ; парасимпатичні нерви є основним бронхоконстрикторним невральним шляхом у дихальних шляхах, а холінергічний тонус - ключовим зворотним компонентом обструкції дихальних шляхів при ХОЗЛ; блокує бронхоконстрикторну дію ацетилхоліну на клітини гладкої мускулатури дихальних шляхів, тим самим розширюючи дихальні шляхи; є антагоністом мускаринових рецепторів з високою спорідненістю до цих трьох підтипів рецепторів.
підтримувальна бронходилатаційна терапія для полегшення симптомів у пацієнтів з ХОЗЛ.
інгаляція вмісту однієї капс. 50 мкг за допомогою інгалятора, що додається 1 р/добу; рекомендується застосовувати 1 р/добу в один і той же час кожного дня; якщо прийом дози пропущено, наступну дозу слід прийняти якомога швидше; пацієнти повинні знати, що не можна приймати більше однієї дози на добу.
підвищена чутливість до діючої речовини, до лактози або до будь-якої з допоміжних речовин.
назофарингіт, риніт, цистит; гіперчутливість, ангіоневротичний набряк; гіперглікемія; безсоння; головний біль, гіпоестезія; фібриляція передсердь, прискорене серцебиття; закладеність носу, продуктивний кашель, подразнення горла, носова кровотеча; парадоксальний бронхоспазм; сухість у роті, гастроентерит; диспепсія, карієс зубів; висипання, зуд; біль у кінцівках, скелетно-м’язовий біль у грудях; інфекція сечостатевої системи; дизурія, затримка сечі; доброякісна гіперплазія передміхурової залози.