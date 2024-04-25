ГЕМЦИТАБІН (GEMCITABINUM)

застосування у дорослих: рак сечового міхура: комбіноване застосування - рекомендована доза - 1000 мг/м2, вводити шляхом в/в 30-хв. інфузії у 1-й, 8-й і 15-й дні кожного 28-денного циклу у комбінації з цисплатином, що дається рекомендованою дозою 70 мг/м2 у 1-й день після гемцитабіну або в 2-й день кожного 28-денногo циклу; потім цей 4-тижневий цикл повторюється. Рак підшлункової залози - рекомендована доза 1000 мг/м2, в/в вливання впродовж 30 хв. 1 р/тиждень впродовж 7 тижнів, після чого - тижнева перерва; наступні цикли складаються зі щотижневиx інфузій впродовж 3 тижнів поспіль з перервою кожного 4-го тижня. Рак легенів недрібноклітинний: монотерапія - рекомендована доза - 1000 мг/м2 вводити шляхом 30-хв. в/в інфузії 1 р/тиждень впродовж 3 тижнів, після чого робиться однотижнева перерва; чотиритижневий цикл повторюється; комбіноване застосування - рекомендована доза - 1250 мг/м2 поверхні тіла, в/в інфузія впродовж 30 хв. у 1-й та 8-й дні кожного 21-денного циклу; цисплатин вводити рекомендованою дозою 75-100 мг/ м2 1 р/3 тижні циклу. Рак молочної залози: комбіноване застосування - паклітаксел (175 мг/м ) вводити у 1-й день впродовж 3-годинної в/в інфузії, після нього вводити гемцитабін (1250 мг/м ) впродовж 30-хв.в/в інфузії у 1-й і 8-й дні кожного 21-денного циклу. Рак яєчників: комбіноване застосування - рекомендовано вводити гемцитабін 1000 мг/м шляхом 30-хв. в/в вливання у 1-й та 8-й дні 21-денного циклу; у 1-й день циклу після гемцитабіну вводити карбоплатин у дозі, що забезпечує AUC 4 мг/мл/хв. Рак жовчних протоків: монотерапія - рекомендована доза - 1000 мг/м2, в/в впродовж 30 хв.; інфузію проводити 1 р/тиждень 3 тижні поспіль, потім 1 тиждень перерва; цей чотиритижневий цикл повторювати. Комбіноване застосування - цисплатин 70 мг/м2 у 1-й день циклу шляхом в/в інфузії, далі вводити гемцитабін у дозі 1250 мг/м2, в 1-й та 8-й дні кожного 21-денного циклу шляхом 30-хв.в/в інфузії; цей 3-тижневий цикл повторювати.