доза і тривалість замісної терапії залежать від ступеню дефіциту фактора VIII, локалізації і інтенсивності кровотеч та тяжкості клінічного стану хворого. ЕМОКЛОТ 500 МО/10 мл, 1 000 МО/10 мл: доза і тривалість замісної терапії залежать від ступеню дефіциту фактора VIII, локалізації і інтенсивності кровотеч та тяжкості клінічного стану хворого. Розрахунок дози фактора VIII базується на даних, які отримані емпіричним шляхом:1 МО фактора VIII/1 кг маси тіла підвищує активність фактора VIII у плазмі пацієнта на 1,5 - 2%. Враховуючи початкову активність фактора VIII у плазмі хворого, необхідна доза розраховується за наступною формулою:доза препарату (МО) = маса тіла (кг) х бажане збільшення активності фактора VIII (%) х 0,5.Ранній гемартроз, кровотеча у м’язах або кровотеча в ротовій порожнині:введення кожні 12-24 год протягом 1 доби, до припинення кровотечі, за відчуттям болю або загоєння, розповсюджений гемартроз, кровотеча у м’язах або гематома - введення кожні 12-24 год 3-4 діб або більше, доки не пройдуть біль та г.стан непрацездатності, кровотеча, що загрожує життю - введення кожні 8-24 год до зникнення загрози життю; тяжкі оперативні втручання - введення кожні 8-24 год до адекватного загоєння рани, потім продовжити терапію протягом 7 діб, підтримуючи рівень активності фактора IX 30% - 60% (30 МО/дл - 60 МО/дл). Для профілактики кровотеч у пацієнтів з гемофілією А зазвичай рекомендовано вводити 20 - 40 МО фактора VIII на кг маси тіла з інтервалом 2-3 дні.. Якщо інгібітор присутній у кількості не менше 10 БО (Одиниці Bethesda) у 1 мл, призначення додаткової кількості фактора коагуляції VIII може нейтралізувати інгібітор, пацієнтам з рівнем інгібітора вище 10 БО або високою імунною відповіддю в анамнезі призначати концентрат протромбінового комплексу. OKTAHAT/OCTANATE®: розрахунок необхідної дози фактора VIII базується на емпіричних даних, де 1 МО фактора VIII на 1 кг маси тіла підвищує активність фактора VIII у плазми крові на 1,5-2% від нормальної; після розведення вводять в/в; необхідні одиниці = маса тіла (кг) х бажаний рівень підвищення фактора VIII (%) (МО/дл) х 0,5; для довгострокової профілактики кровотеч у пацієнтів із тяжкою гемофілією А, зазвичай дозування 20-40 МО Фактора VIII/кг з інтервалами 2-3 дні; особи із низькою відповіддю (інгібітори <5 ОБ) зазвичай отримують 50-100 МО фактора VIII/кг щодня або ч/з день, а особи із високою відповіддю (інгібітори >5 ОБ) отримують 100-150 МО/кг кожні 12 год. Бериате®/ Beriate: вводиться в/в, кількість призначених одиниць фактору VIII виражається в міжнародних одиницях (МО) у відповідності до поточного стандарту для препаратів, що містять фактор коагуляції крові VIII; 1 МО активності фактору VIII еквівалентна кількості фактору VIII в 1 мл нормальної плазми людини; необхідна кількість одиниць = маса тіла (кг) х бажане підвищення FVIII (% або МО/дл) х 0,5; при довгостроковій профілактиці кровотеч у пацієнтів з тяжкою гемофілією А звичайні дози становлять 20-40 МО фактора VIII/кг з інтервалом введення 2-3 дні; у деяких випадках, особливо у молодих пацієнтів, можуть знадобитися більш короткі інтервали або більш високі дози; розрахунок доз препарату у дітей відбувається виходячи з маси тіла, на тих самих керівних принципах, що й для дорослих пацієнтів.