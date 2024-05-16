ФАКТОР ЗГОРТАННЯ VIII* (FACTOR COAGULATIONIS VIII*) Діюча речовина
гемостатична; при введенні хворому на гемофілію фактор VIII зв’язується з фактором Віллебранда у кровотоці пацієнта; активований фактор VIII у поєднанні з активованим фактором IX активує фактор X; активований фактор X перетворює протромбін на тромбін, який перетворює фібриноген на фібрин і, т.ч.им чином, утворюється кров’яний згусток.
ЕМОКЛОТ 500 МО/10 мл, 1 000 МО/10 мл: лікування і профілактика кровотеч у пацієнтів з гемофілією А (вроджена недостатність фактора VIII), лікування кровотеч у пацієнтів із набутою недостатністю фактора. OKTAHAT/OCTANATE®: лікування та профілактика кровотеч у пацієнтів, хворих на гемофілію А (вроджена або набута недостатність Фактора VIII), у т.ч. пацієнтів, що раніше отримували та не отримували терапію; пацієнтів, які перенесли великі й малі хірургічні операції; лікування інгібіторної форми гемофілії для індукції імунної толерантності. Бериате®/ Вегіаіе®: лікування та профілактика кровотечі у пацієнтів, хворих на гемофілію А (спадкова недостатність фактору коагуляції крові VIII); може застосовуватися в лікуванні набутої недостатності фактора VIII.
доза і тривалість замісної терапії залежать від ступеню дефіциту фактора VIII, локалізації і інтенсивності кровотеч та тяжкості клінічного стану хворого. ЕМОКЛОТ 500 МО/10 мл, 1 000 МО/10 мл: доза і тривалість замісної терапії залежать від ступеню дефіциту фактора VIII, локалізації і інтенсивності кровотеч та тяжкості клінічного стану хворого. Розрахунок дози фактора VIII базується на даних, які отримані емпіричним шляхом:1 МО фактора VIII/1 кг маси тіла підвищує активність фактора VIII у плазмі пацієнта на 1,5 - 2%. Враховуючи початкову активність фактора VIII у плазмі хворого, необхідна доза розраховується за наступною формулою:доза препарату (МО) = маса тіла (кг) х бажане збільшення активності фактора VIII (%) х 0,5.Ранній гемартроз, кровотеча у м’язах або кровотеча в ротовій порожнині:введення кожні 12-24 год протягом 1 доби, до припинення кровотечі, за відчуттям болю або загоєння, розповсюджений гемартроз, кровотеча у м’язах або гематома - введення кожні 12-24 год 3-4 діб або більше, доки не пройдуть біль та г.стан непрацездатності, кровотеча, що загрожує життю - введення кожні 8-24 год до зникнення загрози життю; тяжкі оперативні втручання - введення кожні 8-24 год до адекватного загоєння рани, потім продовжити терапію протягом 7 діб, підтримуючи рівень активності фактора IX 30% - 60% (30 МО/дл - 60 МО/дл). Для профілактики кровотеч у пацієнтів з гемофілією А зазвичай рекомендовано вводити 20 - 40 МО фактора VIII на кг маси тіла з інтервалом 2-3 дні.. Якщо інгібітор присутній у кількості не менше 10 БО (Одиниці Bethesda) у 1 мл, призначення додаткової кількості фактора коагуляції VIII може нейтралізувати інгібітор, пацієнтам з рівнем інгібітора вище 10 БО або високою імунною відповіддю в анамнезі призначати концентрат протромбінового комплексу. OKTAHAT/OCTANATE®: розрахунок необхідної дози фактора VIII базується на емпіричних даних, де 1 МО фактора VIII на 1 кг маси тіла підвищує активність фактора VIII у плазми крові на 1,5-2% від нормальної; після розведення вводять в/в; необхідні одиниці = маса тіла (кг) х бажаний рівень підвищення фактора VIII (%) (МО/дл) х 0,5; для довгострокової профілактики кровотеч у пацієнтів із тяжкою гемофілією А, зазвичай дозування 20-40 МО Фактора VIII/кг з інтервалами 2-3 дні; особи із низькою відповіддю (інгібітори <5 ОБ) зазвичай отримують 50-100 МО фактора VIII/кг щодня або ч/з день, а особи із високою відповіддю (інгібітори >5 ОБ) отримують 100-150 МО/кг кожні 12 год. Бериате®/ Beriate: вводиться в/в, кількість призначених одиниць фактору VIII виражається в міжнародних одиницях (МО) у відповідності до поточного стандарту для препаратів, що містять фактор коагуляції крові VIII; 1 МО активності фактору VIII еквівалентна кількості фактору VIII в 1 мл нормальної плазми людини; необхідна кількість одиниць = маса тіла (кг) х бажане підвищення FVIII (% або МО/дл) х 0,5; при довгостроковій профілактиці кровотеч у пацієнтів з тяжкою гемофілією А звичайні дози становлять 20-40 МО фактора VIII/кг з інтервалом введення 2-3 дні; у деяких випадках, особливо у молодих пацієнтів, можуть знадобитися більш короткі інтервали або більш високі дози; розрахунок доз препарату у дітей відбувається виходячи з маси тіла, на тих самих керівних принципах, що й для дорослих пацієнтів.
підвищена чутливість до діючої речовини або будь-якого іншого компоненту препарату.
АР або р-ції гіперчутливості (які можуть включати ангіоневротичний набряк, відчуття пощипування та печіння у місці інфузії, озноб, прилив крові до обличчя, генералізовану кропивницю, головний біль, висип, гіпотензію, сонливість, нудоту, збудження, тахікардію, утруднене дихання, поколювання, блювання та стридорозне дихання), анафілаксія (включаючи шок), пригнічення фактора VIII, лихоманка,летаргія, парестезія, підвищення t° тіла.