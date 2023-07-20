Активні речовини — “Ф”ФОЛІТРОПІН ДЕЛЬТА (FOLLITROPIN DELTA) ФОЛІТРОПІН ДЕЛЬТА (FOLLITROPIN DELTA) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 3 препарати Плитка Список Рековель Розчин для ін'єкцій, 12 мкг/0,36 мл, картридж, 3 мл, шприц-ручкою у комплекті з 3 стерильними голками, шприц-ручк.у компл. 3 ст. голк, № 1 Ферринг Немає в наявності Ціни в аптеках Рековель Розчин для ін'єкцій, 36 мкг/1,08 мл, картридж, 3 мл, шприц-ручкою у комплекті з 9 стерильними голками, шприц-ручк.у компл. 9 ст. голк, № 1 Ферринг Немає в наявності Ціни в аптеках Рековель Розчин для ін'єкцій, 72 мкг/2,16 мл, картридж, 3 мл, шприц-ручкою у комплекті з 15 стерильними голками, шприц-ручк.у компл. 15 ст. гол, № 1 Ферринг Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять ФОЛІТРОПІН ДЕЛЬТА