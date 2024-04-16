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Активні речовини — “Ф”ФОРМАЛЬДЕГІД* (FORMALDEHYDUM*)

ФОРМАЛЬДЕГІД* (FORMALDEHYDUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 6 препаратів
Формідрон розчин спиртовий для зовнішнього застосування, флакон, 100 мл, № 1; Віола
Формідрон Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, флакон, 100 мл, № 1 Віола
В 725 аптеках
від 39,11 грн
Ціни в аптеках
Формідрон розчин спиртовий для зовнішнього застосування, флакон, 50 мл, № 1; Віола
Формідрон Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, флакон, 50 мл, № 1 Віола
В 339 аптеках
від 21,34 грн
Ціни в аптеках
Формідрон розчин спиртовий для зовнішнього застосування, флакон полімерний з розпилювачем, 100 мл, № 1; Тернофарм
Формідрон Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, флакон полімерний з розпилювачем, 100 мл, № 1 Тернофарм
В 210 аптеках
від 46,23 грн
Ціни в аптеках
Формідрон розчин спиртовий для зовнішнього застосування, флакон, 50 мл, № 1; Тернофарм
Формідрон Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, флакон, 50 мл, № 1 Тернофарм
В 162 аптеках
від 11,64 грн
Ціни в аптеках
Формідрон розчин спиртовий для зовнішнього застосування, флакон, 50 мл, № 1; ДЕЗМП
Формідрон Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, флакон, 50 мл, № 1 ДЕЗМП
В 4 аптеках
від 18,00 грн
Ціни в аптеках
Формідрон розчин спиртовий для зовнішнього застосування, флакон скляний, 50 мл, № 1; Фітофарм
Формідрон Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, флакон скляний, 50 мл, № 1 Фітофарм
В 10 аптеках інших міст
від 12,14 грн
Ціни в інших містах