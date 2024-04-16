Активні речовини — “Ф”ФОРМАЛЬДЕГІД* (FORMALDEHYDUM*) ФОРМАЛЬДЕГІД* (FORMALDEHYDUM*) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 6 препаратів Плитка Список Формідрон Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, флакон, 100 мл, № 1 Віола В 725 аптеках від 39,11 грн Ціни в аптеках Формідрон Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, флакон, 50 мл, № 1 Віола В 339 аптеках від 21,34 грн Ціни в аптеках Формідрон Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, флакон полімерний з розпилювачем, 100 мл, № 1 Тернофарм В 210 аптеках від 46,23 грн Ціни в аптеках Формідрон Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, флакон, 50 мл, № 1 Тернофарм В 162 аптеках від 11,64 грн Ціни в аптеках Формідрон Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, флакон, 50 мл, № 1 ДЕЗМП В 4 аптеках від 18,00 грн Ціни в аптеках Формідрон Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, флакон скляний, 50 мл, № 1 Фітофарм В 10 аптеках інших міст від 12,14 грн Ціни в інших містах Препарати, які містять ФОРМАЛЬДЕГІД*