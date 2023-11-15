ФЛЮПЕНТИКСОЛ (FLUPENTIXOL) Діюча речовина
нейролептик з групи тіоксантену; суміш двох геометричних ізомерів, активного циз(Z)-флюпентиксолу і транс(E)-флюпентиксолу; циз(Z)-флюпентиксол має високу спорідненість з обома дофаміновими D1 і D2-рецепторами; має високу спорідненість з α1-адренорецепторами і 5НТ2- рецепторами; не має спорідненості з холінергічними мускариновими рецепторами; виявляє слабкі антигістамінергічні властивості і не чинить блокуючої дії на α2-адренорецептори; має широкий спектр активності, що залежить від дози: у низьких дозах (1-2 мг/день) спричиняє антидепресивний, анксіолітичний та активуючий ефект, у середніх дозах (3-25 мг/день) - призначають для лікування г. і хр. психозів; має розгальмовуючі (антиаутистичні і активуючі) властивості, підвищує настрій.
депресії, які супроводжуються тривожністю, астенією та втратою ініціативи; хр. невротичні розлади, що супроводжуються тривожністю, депресією та бездіяльністю; психосоматичні розлади з астенічними реакціями; шизофренія та інші психози (флупентиксолу деканоат - підтримуюча терапія шизофренії), що супроводжуються с-ми галюцинації, марення та порушення мислення, ускладнені апатією, анергією, пригніченим настроєм та усамітненням.
внутрішньо р/оs: для лікування дорослих з депресіями , хр. невротичними та психосоматичними розладами спочатку - 1 мг/добу як разова доза вранці або по 0,5 мг 2 р/добу; через тиждень дозу підвищити до 2 мг/добу, якщо клінічна реакція є недостатньою; щоденну дозу, більшу за 2 мг, окремими дозами, максимум до 3 мг; для лікування шизофренії та інших психотичних розладів дози визначаються індивідуально, відповідно до стану пацієнта - спочатку 3 - 15 мг/добу, за 2 або 3 прийоми, підвищуючи при необхідністі до 40 мг/добу; підтримуюча доза - 5 - 20 мг/добу, одноразово вранці щодня; в/м введення: при підтримуючому лікуванні діапазон дозувань - 20-40 мг (1- 2 мл) кожні 2-4 тижні; при переході з лікування р/оs на підтримуюче в/м лікування керуватись схемою: р/оs добова доза (мг) х 4 =доза(мг) в/м кожні 2 тижні, р/оs добова доза (мг) х 8 = добова доза (мг) в/м кожні 4 тижні; продовжувати приймати р/оs флюпентиксол 1-й тижд. після першої ін’єкц., але у зменшеній дозі; наступні дози та інтервали між ін’єкціями встановлювати відповідно до реакції пацієнта.
гіперчутливість до будь-якого компонента ЛЗ; циркуляторний колапс, пригнічення ЦНС будь-якого походження (алкоголь, барбітуратна або опіоїдна інтоксикація), кома.
екстрапірамідні с-ми; тахікардія, посилене серцебиття, подовження інтервалу QT на ЕКГ, тромбоцитопенія, нейтропенія, лейкопенія, агранулоцитоз; сонливість, акатизія, гіперкінезія, гіпокінезія, тремор, дистонія, запаморочення, головний біль, пізня дискінезія, дискінезія, паркінсонізм, розлади мовлення, судоми, злоякісний нейролептичний с-м; порушення акомодації, зору, рухи очей; задишка; сухість у роті, гіперсекреція слини, запор, блювання, диспепсія, діарея, абдомінальний біль, нудота, метеоризм, розлади сечовипускання, затримка сечі, гіпергідроз, свербіж, висипання, реакції фоточутливості, дерматит; міалгія, м’язова ригідність; гіперпролактинемія, посилений/ знижений апетит, збільшення маси тіла; гіперглікемія, порушення толерантності до глюкози; артеріальна гіпотензія, припливи, венозна тромбоемболія; астенія, підвищена втомлюваність; гіперчутливість, анафілактична реакція; порушення функціональних тестів, жовтяниця; відсутність еякуляції, еректильна дисфункція, гінекомастія, галакторея, аменорея; безсоння, депресія, нервозність, збудження, зниження лібідо, сплутаність свідомості; д/р-ну д/ін`єкц.: реакція у місці ін’єкц.; невідомі: с-м відміни у новонароджених, суїцидальні думки та поведінка.