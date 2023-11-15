внутрішньо р/оs: для лікування дорослих з депресіями , хр. невротичними та психосоматичними розладами спочатку - 1 мг/добу як разова доза вранці або по 0,5 мг 2 р/добу; через тиждень дозу підвищити до 2 мг/добу, якщо клінічна реакція є недостатньою; щоденну дозу, більшу за 2 мг, окремими дозами, максимум до 3 мг; для лікування шизофренії та інших психотичних розладів дози визначаються індивідуально, відповідно до стану пацієнта - спочатку 3 - 15 мг/добу, за 2 або 3 прийоми, підвищуючи при необхідністі до 40 мг/добу; підтримуюча доза - 5 - 20 мг/добу, одноразово вранці щодня; в/м введення: при підтримуючому лікуванні діапазон дозувань - 20-40 мг (1- 2 мл) кожні 2-4 тижні; при переході з лікування р/оs на підтримуюче в/м лікування керуватись схемою: р/оs добова доза (мг) х 4 =доза(мг) в/м кожні 2 тижні, р/оs добова доза (мг) х 8 = добова доза (мг) в/м кожні 4 тижні; продовжувати приймати р/оs флюпентиксол 1-й тижд. після першої ін’єкц., але у зменшеній дозі; наступні дози та інтервали між ін’єкціями встановлювати відповідно до реакції пацієнта.