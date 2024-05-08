per os: дорослим, а також вагітним і дітям з 12 років — по 1 ст. л. в 0,5 склянки води 3 рази на добу; при нормалізації показника гемоглобіну прийом припиняють; парентерально: вводиться тільки в/в; шляхом краплинної інфузії розводять у 0,9% р-ні натрію хлориду у співвідношенні 1:20; введення максимально допустимої разової дози (становить 7 мг/кг) проводити протягом мінімум 3,5 год незалежно від загальної дози; у вигляді інфузії максимальну переносиму добову дозу призначати не частіше ніж 1 раз на тиждень; перед тим, як розпочати першу краплинну інфузію, необхідно ввести тест-дозу: 20 мг заліза дорослим і дітям з масою тіла >14 кг та половину добової дози (1,5 мг/кг) дітям, які мають масу тіла <14 кг, протягом 15 хв; за відсутності небажаних явищ можна вводити з рекомендованою швидкістю частину р-ну, що залишився; можна також вводити в/в повільно у вигляді нерозведеного р-ну зі швидкістю 1 мл/хв., але максимальний об’єм р-ну не має перевищувати 10 мл за 1 ін’єкцію; перед тим, як почати введення, необхідно провести тест-дозу повільно протягом 1–2 хв; якщо протягом періоду спостереження (15 хв), не з’явилися побічні ефекти, можна вводити частину лікувальної дози, що залишилася; у разі, коли повна необхідна доза перевищує максимально дозволену одноразову дозу, рекомендується вводити частинами; якщо ч/з 1–2 тиж після початку лікування не спостерігається поліпшення гематологічних показників, початковий діагноз необхідно переглянути; стандартне дозування: дорослі та пацієнти літнього віку: 100–200 мг заліза 1–3 рази на тиждень залежно від рівня гемоглобіну; максимальна разова доза для ін’єкцій: 10 мл (200 мг заліза), тривалість введення не менше 10 хв., не більше 3 разів на тиждень; для інфузії залежно від показань разова доза може досягати 500 мг заліза. Діти: у разі клінічної необхідності (для швидкого поповнення організму залізом) — вводити не більше 0,15 мл (3 мг елементарного заліза)/кг 1–3 рази на тиждень залежно від рівня гемоглобіну.