ФЕНОТЕРОЛ (FENOTEROLUM) Діюча речовина
симпатоміметичний засіб, в терапевтичній дозі вибірково стимулює β2-адренорецептори; при використанні більш високих доз стимулює β1-адренорецептори; розслабляє гладку мускулатуру бронхів і судин та запобігає розвитку бронхоспастичних реакцій, зумовлених впливом гістаміну, метахоліну, холодного повітря та алергенів (реакції гіперчутливості негайного типу); одразу після застосування блокує вивільнення медіаторів запалення і бронхообструкції з опасистих клітин; після застосування у більш високих дозах відмічалося посилення мукоциліарного кліренсу; при високій концентрації у плазмі, яка частіше досягається при пероральному або в/в способі введення, відмічається зниження скоротливої активності матки; β- адренергічний вплив на серцеву діяльність, такий як збільшення частоти і сили серцевих скорочень, зумовлений судинною дією, стимуляцією β2-адренорецепторів, а при застосуванні доз, що перевищують терапевтичні, - стимуляцією серцевих β1-адренорецепторів; на відміну від впливу на гладкі бронхіальні м’язи, системний вплив β-агоністів на скелетні м’язи переносимий; усуває бронхоспазм, що спричиняється різними стимуляторами (холодним повітрям), та бронхоспастичні реакції негайного типу при контакті з алергеном.
симптоматичне лікування г.нападів астми та інших станів з оборотним звуженням повітряних шляхів (хр. обструктивного бронхіту), профілактика астми, індукованої фізичним навантаженням; симптоматичне лікування БА алергічного і неалергічного походження та/або інших станів з оборотною обструкцією повітряних шляхів, таких як хр. обструктивний бронхіт з емфіземою та без емфіземи.
дозу підбирати залежно від природи і тяжкості захворювання; для дорослих та дітей віком від 6 років: купірування г. нападу БА та нападу задишки рекомендована інгаляція дози 100 мкг (1 інгаляція); загалом при г. нападі задишки достатньо 1 інгаляції для швидкого полегшення дихання, якщо протягом 5 хв немає покращення, можна зробити другу інгаляцію; якщо немає ефекту після проведення 2 інгаляцій, може виникнути необхідність застосування додаткових інгаляцій; для довготривалого лікування рекомендована доза − 1-2 інгаляції 3-4 р/добу; час та дозу кожного застосування препарату слід визначати за частотою та тяжкістю задишки (згідно із симптоматикою); лікування має супроводжуватися протизапальною терапією, особливо при БА; між інгаляціями повинен бути інтервал щонайменше 3 год; МДД 8 інгаляцій, а максимальна разова доза - не більше 4 інгаляції; для специфічної профілактики астми, індукованої фізичним навантаженням, або коли очікується контакт з алергеном, застосовують 1-2 інгаляції, якщо можливо, за 10-15 хв до передбачуваного інциденту; дітям віком 4-6 років: купірування г. нападу БА та нападу задишки - 1 інгаляція (100 мкг); для довготривалого лікування або профілактики нападу слід застосовувати 100 мкг (1 інгаляція) 4 р/добу; час та дозу кожного застосування препарату слід визначати за частотою та тяжкістю задишки (згідно із симптоматикою). Лікування повинно супроводжуватися протизапальною терапією, особливо при БА, між інгаляціями має бути інтервал щонайменше 3 год; МДД не більше 4 інгаляції, а максимальна разова доза не повинна перевищувати 2 інгаляції; для специфічної профілактики астми, індукованої фізичним навантаженням, або коли очікується контакт з алергеном, застосовують 100 мкг (1 інгаляція), якщо можливо за 10-15 хв до передбачуваного інциденту.
гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія, тахіаритмія; гіперчутливість до фенотеролу гідроброміду або до допоміжних речовин дозованого аерозолю; дитячий вік до 4 р.
гіперчутливість; гіпокаліємія; збудження, знервованість; тремор, головний біль, запаморочення; ішемія міокарда, аритмія, тахікардія, відчуття серцебиття; парадоксальний бронхоспазм, кашель, подразнення горла; нудота, блювання; гіпергідроз, шкірні реакції, такі як висипання, свербіж, кропив’янка; м’язевий спазм, міальгія, м’язова слабкість; підвищений систолічний тиск, знижений діастолічний тиск.