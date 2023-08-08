табл., в/о застосовувати перорально дорослим, перед їдою; звичайна рекомендована добова терапевтична доза для лікування хр. запальних процесів 2 табл./добу (вранці та ввечері); для посилення ефекту i/або у разі г. захворювань - 3 табл./добу (вранці, вдень i ввечері); у формі сиропу дітям старше 2 років рекомендовано приймати в добовій дозі 4 мг/кг (2 мл/кг), розділену на 2-3 прийоми, приймати перед їдою; рекомендовану добову дозу призначати з урахуванням маси тіла та віку, вона не повинна перевищувати рекомендовану добову дозу; дітям з масою до 10 кг - 20-40 мг/добу (10-20 мл/добу або 2-4 ч.л.), з масою понад 10 кг - 60 -120 мг/добу (30 - 60 мл або 2-4 ст.л.); дорослим та дітям з 12 років - 90 -180 мг/добу (45 - 90 мл або 3-6 ст.л.); тривалість лікування залежить від показання до застосування та перебігу захворювання.