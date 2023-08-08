ФЕНСПІРИД (FENSPIRIDUM) Діюча речовина
антибронхоконстрикторна та протизапальна дія; властивості, зумовлені взаємодією кількох пов’язаних механізмів: блокування Н1-гістамінових рецепторів та спазмолітична дія на гладку мускулатуру бронхів; протизапальна дія, яка призводить до зменшення продукції різноманітних прозапальних факторів (цитокінів, TNFa, похідних арахiдонової к-ти, простагландинів, лейкотрієнів, тромбоксану, вiльних радикалiв); деякі з них також чинять бронхоконстрикторну дію; інгібує a1-адренорецептори, які стимулюють секрецію в’язкого слизу.
г. та хр. запальні процеси ЛОР-органів та дихальних шляхів (отит, синусит, риніт, ринофарингіт, трахеїт, ринотрахеобронхіт, бронхіт), ХОЗЛ, у складі комплексної терапії БА, сезонний та цілорічний алергічний риніт та інші прояви алергії з боку респіраторної системи та ЛОР-органів; респіраторні прояви кору, грипу; симптоматичне лікування коклюшу.
табл., в/о застосовувати перорально дорослим, перед їдою; звичайна рекомендована добова терапевтична доза для лікування хр. запальних процесів 2 табл./добу (вранці та ввечері); для посилення ефекту i/або у разі г. захворювань - 3 табл./добу (вранці, вдень i ввечері); у формі сиропу дітям старше 2 років рекомендовано приймати в добовій дозі 4 мг/кг (2 мл/кг), розділену на 2-3 прийоми, приймати перед їдою; рекомендовану добову дозу призначати з урахуванням маси тіла та віку, вона не повинна перевищувати рекомендовану добову дозу; дітям з масою до 10 кг - 20-40 мг/добу (10-20 мл/добу або 2-4 ч.л.), з масою понад 10 кг - 60 -120 мг/добу (30 - 60 мл або 2-4 ст.л.); дорослим та дітям з 12 років - 90 -180 мг/добу (45 - 90 мл або 3-6 ст.л.); тривалість лікування залежить від показання до застосування та перебігу захворювання.
підвищена чутливість (алергія) до активної речовини або до будь-якого з компонентів препарату; дитячий вік до 2 років у вигляді сиропу; лікарську форму табл. не застосовують у педіатричній практиці.
розлади травлення, нудота, біль у шлунку, діарея, блювання; запаморочення, сонливість, астенія, втома; помірна синусова тахікардія, яка зменшується у разі зниження дози; пальпітація, вірогідно пов’язана з тахікардією; артеріальна гіпотензія, вірогідно пов’язана з тахікардією; еритема, фіксована пігментна еритема, висип, кропив’янка, ангіоедема, свербіж, токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса-Джонсона.