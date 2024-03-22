депресія у дорослих: початкова доза - 50-100 мг 1 р/добу, перед сном; збільшувати дозу поступово, доки не буде досягнуто клінічного ефекту; звичайна ефективна доза - 100 мг/добу, її підбирати індивідуально, залежно від реакції хворого; МДД - 300 мг; у разі призначення доз, що перевищують 150 мг, їх розподілити на декілька прийомів протягом доби; після зникнення у хворого симптомів депресії лікування продовжувати ще протягом 6 міс.; рекомендована доза для попередження виникнення рецидиву депресії - 100 мг 1 р/добу; обсесивно-компульсивні розлади у дорослих: початкова доза - 50 мг/добу протягом 3-4 днів, потім дозу поступово підвищують, доки не буде досягнуто ефективної дози - 100- 300 мг/добу; МДД - 300 мг; дози до 150 мг призначають 1 р/добу, перед сном; у разі призначення доз, більших ніж 150 мг, їх розподілити на 2-3 прийоми протягом доби; якщо терапевтичний ефект був досягнутий, лікування продовжувати далі в дозі, підібраній індивідуально; якщо протягом 10 тижнів лікування поліпшення не настає, доцільність подальшого призначення треба переглянути; обсесивно-компульсивні розлади у дітей від 8 років і старше: початкова доза - 25 мг/добу, дозу можна підвищувати на 25 мг кожні 4-7 днів; ефективна добова доза - 50 - 200 мг, МДД - 200 мг; у разі прийому загальної добової дози, яка перевищує 50 мг, її розділити на 2 прийоми; уникати різкої відміни.