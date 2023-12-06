АР; затримка натрію та рідини в організмі, АГ, набряки, застійна недостатність кровообігу, втрата калію, гіпокаліємічний алкалоз, аритмії або зміни на ЕКГ, пов’язані з дефіцитом калію, та підвищене виведення кальцію; м’язова слабкість, стероїдна міопатія, гіпотрофія м’язів, остеопороз, компресійні переломи хребта, асептичний некроз голівки стегнової та плечової кістки, патологічні переломи трубчастих кісток, аваскулярний остеонекроз; пептична виразка та її наслідки: кровотеча, перфорація стравоходу, шлунка та ДПК, перфорація товстого або тонкого кишечнику, особливо у хворих із запаленням кишечнику; запалення підшлункової залози; здуття живота; ульцерозне запалення стравоходу, порушення травлення; кандидози, підвищенний апетит; висипання, уповільнене загоєння ран; стоншення шкіри; екхімози та гематоми; еритема; надмірне потовиділення, пурпура, атрофічні смуги на шкірі, вугри, шкірні прояви, які нагадують зміни, характерні для системного червоного вовчака, зниження реакції у шкірних тестах; ейфорія, розлади особистості, депресія, розлади сну, судоми; підвищення внутрішньочерепного тиску з папілярним набряком (псевдопухлина мозку - як правило, після занадто швидкого зниження дози); запаморочення та головний біль, неврит або парестезії, посилення симптомів психозу, епілепсія; порушення менструацій; розвиток с-рому Кушинга; гальмування росту у дітей; вторинна недостатність кори надниркових залоз та гіпофіза, особливо у стресових ситуаціях, зниження толерантності до вуглеводів; маніфестний ЦД та збільшення потреби в інсуліні та антидіабетичних препаратах у хворих з наявним ЦД, гірсутизм, збільшення маси тіла, негативний білковий та кальцієвий баланс; зaдня субкапсулярна катаракта; підвищення внутрішньоочного тиску; глаукома; екзофтальм, стоншення рогівки або склери, загострення очних захворювань грибкової та вірусної етіології; некротичний васкуліт або лімфангіт, тромбофлебіт та облітеруючий ендартеріїт, лейкоцитоз, безсоння, АР, анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк, свербіж, кропив’янка, вертиго, папілоедема.