ФЛУДРОКОРТИЗОН (FLUDROCORTISONUM) Діюча речовина
синтетичний гормон кори надниркової залози, фторований похідний гідрокортизону з сильною мінералокортикотропною дією; діє на дистальний відділ ниркових канальців, стимулюючи реабсорбцію натрію та затримку води, також збільшує виведення калію та іонів водню; може гальмувати функцію кори надниркових залоз, активність щитовидної залози, виділення АКТГ гіпофізом, також може стимулювати відкладення глікогену у печінці, зменшувати кількість еозинофільних гранулоцитів, може призводити до негативного азотистого балансу.
замісна терапія первинної та вторинної недостатності кори надниркових залоз, хвороба Аддісона; лікування адрено-генітального с-му з с-мом втрати солі.
дозу підбирають індивідуально, залежно від тяжкості захворювання та реакції на терапію; рекомендовані дози дорослим 0,1 - 0,3 мг/добу (1-3 табл.); табл. не слід ділити; у разі пропуску дози слід прийняти препарат якнайшвидше або, якщо наближається час прийняття чергової дози, пропущену дозу не приймати та продовжувати прописану схему лікування; не можна приймати дві дози одночасно.
гіперчутливість до препарату; системна інфекція, якщо не проводиться специфічне лікування.
АР; затримка натрію та рідини в організмі, АГ, набряки, застійна недостатність кровообігу, втрата калію, гіпокаліємічний алкалоз, аритмії або зміни на ЕКГ, пов’язані з дефіцитом калію, та підвищене виведення кальцію; м’язова слабкість, стероїдна міопатія, гіпотрофія м’язів, остеопороз, компресійні переломи хребта, асептичний некроз голівки стегнової та плечової кістки, патологічні переломи трубчастих кісток, аваскулярний остеонекроз; пептична виразка та її наслідки: кровотеча, перфорація стравоходу, шлунка та ДПК, перфорація товстого або тонкого кишечнику, особливо у хворих із запаленням кишечнику; запалення підшлункової залози; здуття живота; ульцерозне запалення стравоходу, порушення травлення; кандидози, підвищенний апетит; висипання, уповільнене загоєння ран; стоншення шкіри; екхімози та гематоми; еритема; надмірне потовиділення, пурпура, атрофічні смуги на шкірі, вугри, шкірні прояви, які нагадують зміни, характерні для системного червоного вовчака, зниження реакції у шкірних тестах; ейфорія, розлади особистості, депресія, розлади сну, судоми; підвищення внутрішньочерепного тиску з папілярним набряком (псевдопухлина мозку - як правило, після занадто швидкого зниження дози); запаморочення та головний біль, неврит або парестезії, посилення симптомів психозу, епілепсія; порушення менструацій; розвиток с-рому Кушинга; гальмування росту у дітей; вторинна недостатність кори надниркових залоз та гіпофіза, особливо у стресових ситуаціях, зниження толерантності до вуглеводів; маніфестний ЦД та збільшення потреби в інсуліні та антидіабетичних препаратах у хворих з наявним ЦД, гірсутизм, збільшення маси тіла, негативний білковий та кальцієвий баланс; зaдня субкапсулярна катаракта; підвищення внутрішньоочного тиску; глаукома; екзофтальм, стоншення рогівки або склери, загострення очних захворювань грибкової та вірусної етіології; некротичний васкуліт або лімфангіт, тромбофлебіт та облітеруючий ендартеріїт, лейкоцитоз, безсоння, АР, анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк, свербіж, кропив’янка, вертиго, папілоедема.