ФЛУФЕНАЗИН (FLUPHENAZINUM) Діюча речовина
фенотіазиновий класичний нейролептик пролонгованої дії; блокатор церебральних допамінових D2- та D1-рецепторів; блокує серотонінові 5HT2- та 5HT1-рецептори, адренергічні α-1 рецептори, гістамінові H1-рецептори та холінергічні мускаринові рецептори, тому антихолінергічний та седативний ефекти виражені меншою мірою; блокада допамінових рецепторів відбувається у всіх трьох допамінових системах, нігростріарна, мезолімбічна та тубероінфундибулярна, окрім клінічної ефективності можливі небажані ефекти (екстрапірамідні реакції та збільшення секреції пролактину).
тривала підтримуюча терапія хр. форм шизофренії; профілактика загострень шизофренії.
глибоко в/м; початкова доза 12,5 - 25 мг; інтервал між ін’єкц. 15-35 днів; якщо потрібні дози вище 50 мг, поступово збільшувати на 12,5 мг; разова доза не вище 100 мг; пацієнти, які раніше не лікувались фенотіазином, повинні проходити лікування ін’єкц. з короткотривалою дією або р/оs формами фенотіазину; початкова доза 12,5 мг, якщо немає виражених побічних наслідків, то через 5-10 днів може бути призначена наступна доза 25 мг.
підвищена чутливість до флуфеназину або до будь-якого іншого інгредієнта ЛЗ; явні або підозрювані субкортикальні церебральні розлади; тяжкі розлади свідомості, виражений церебральний атеросклероз, феохромоцитома, виражена ниркова, печінкова або СН, підвищена чутливість до інших фенотіазинів; г. інтоксикація інгібіторами ЦНС (алкоголь, антидепресанти, нейролептики, заспокійливі ЛЗ, транквілізатори, снодійні та наркотики); дитячий вік до 12 років.
транзиторне збільшення концентрації холестерину в сироватці; дискразія крові; транзиторна лейкопенія і тромбоцитопенія; системний червоний вовчак; г. дистонічні реакції; окулогірний криз, опістотонус; стани, що нагадують паркінсонізм; нейролептичний злоякісний с-м (гіпертермія, м’язова ригідність, нестабільність вегетативних функцій (лабільний АТ, тахікардія, пітливість), акінезія і порушення інтелектуальних функцій); ступор, кома; лейкоцитоз, підвищенням КФК, порушенням функції печінки та г. ниркової недостатності; сонливість, летаргія, порушення гостроти зору, сухість у роті, запори, утруднення сечовипускання або нетримання сечі, нічний енурез, нетримання сечі при напруженні; легка артеріальна гіпотензія або АГ легкого ступеня, порушення інтелектуальних функцій, епілептоїдні напади; порушення статевої функції; гіперпролактинемія (галакторея, гінекомастія і/або оліго- або аменорея); порушення терморегуляції, гіперпірексія; реакції фоточутливості, шкірні висипи; жовтуха; транзиторні відхилення від норми показників функції печінки за відсутності жовтухи; пізня дискінезія (мимовільні хореоатетоїдні рухи язика, м’язів обличчя, рота або щелепи; м’язами тіла або кінцівок).