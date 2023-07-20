глибоко в/м; початкова доза 12,5 - 25 мг; інтервал між ін’єкц. 15-35 днів; якщо потрібні дози вище 50 мг, поступово збільшувати на 12,5 мг; разова доза не вище 100 мг; пацієнти, які раніше не лікувались фенотіазином, повинні проходити лікування ін’єкц. з короткотривалою дією або р/оs формами фенотіазину; початкова доза 12,5 мг, якщо немає виражених побічних наслідків, то через 5-10 днів може бути призначена наступна доза 25 мг.