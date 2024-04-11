дорослим при БА та ХОЗЛ: 12-24мкг 2р/добу; у тяжчих випадках можна призначати по 2 капс. 2 р/добу; МДД підтримуюча 48 мкг (4 капс); додатково до підтримуючої дози можна призначити 1-2 капс./добу; ХОЗЛ: 1-2 капс./інгаляцій (12-24 мкг) 2 р/добу; МДД для підтримуючої терапії 48 мкг/добу; для профілактики бронхоспазму, спричиненого фізичними вправами чи впливом відомих алергенів, якого не можна уникнути: дорослим по 1 капс. для інгаляцій (12 мкг) за 15 хв перед вправами чи впливом алергенів; пацієнтам із тяжкою БА можуть знадобитися 2 капс. для інгаляцій (24 мкг); дітям старше 6 років: по 1 капс. для інгаляцій (12 мкг) за 15 хв перед вправами чи впливом алергенів; 1 капс. для інгаляції (12 мкг) 2 р/добу, при БА, МДД 24 мкг/добу.