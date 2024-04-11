ФОРМОТЕРОЛ (FORMOTEROLUM) Діюча речовина
селективний β2-адренергічний стимулятор. У пацієнтів зі зворотною обструкцією дихальних шляхів він спричиняє швидкий бронходилататорний ефект (протягом 1-3 хв), що значною мірою триває протягом 12 годин після інгаляції. У терапевтичних дозах вплив на серцево-судинну систему мінімальний і виникає лише в окремих випадках. Формотерол інгібує вивільнення гістамінів і лейкотрієнів з пасивно сенсибілізованої легені людини. Спостерігались деякі протизапальні властивості, такі як інгібування набряку і запальної акумуляції клітин.
лікування та профілактика бронхоспазму у хворих на БА; профілактика бронхоспазму, спричиненого алергенами, холодним повітрям, фізичним навантаженням; профілактика та лікування порушень бронхіальної прохідності у хворих на ХОЗЛ, у т.ч. з хр. бронхітом та емфіземою; лікування БА у пацієнтів, які використовують інгаляційні кортикостероїди або які потребують лікування β2- агоністами тривалої дії; для зменшення симптомів обструкції дихальних шляхів у пацієнтів з ХОЗЛ, які потребують лікування β2-агоністами тривалої дії.
дорослим при БА та ХОЗЛ: 12-24мкг 2р/добу; у тяжчих випадках можна призначати по 2 капс. 2 р/добу; МДД підтримуюча 48 мкг (4 капс); додатково до підтримуючої дози можна призначити 1-2 капс./добу; ХОЗЛ: 1-2 капс./інгаляцій (12-24 мкг) 2 р/добу; МДД для підтримуючої терапії 48 мкг/добу; для профілактики бронхоспазму, спричиненого фізичними вправами чи впливом відомих алергенів, якого не можна уникнути: дорослим по 1 капс. для інгаляцій (12 мкг) за 15 хв перед вправами чи впливом алергенів; пацієнтам із тяжкою БА можуть знадобитися 2 капс. для інгаляцій (24 мкг); дітям старше 6 років: по 1 капс. для інгаляцій (12 мкг) за 15 хв перед вправами чи впливом алергенів; 1 капс. для інгаляції (12 мкг) 2 р/добу, при БА, МДД 24 мкг/добу.
гіперчутливість до формотеролу, лактози моногідрату, будь-яких компонентів препарату чи інших β2-адренергічних стимуляторів; тахіаритмія, атріовентрикулярна блокада третього ступеня, ідіопатичний підклапанний аортальний стеноз, гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія, тиреотоксикоз; пацієнти з підозрюваним чи відомим подовженням інтервалу QT (QTc >0,44 сек); дитячий вік до 6 років.
тремор, спазми м’язів, міалгія; відчуття серцебиття, тахікардія; головний біль, збудження, запаморочення, відчуття тривоги, нервозність, безсоння; погіршання клінічного стану, сухість у роті, подразнення у роті та горлі; тяжка артеріальна гіпотензія, ангіоневротичний набряк, свербіж, висипання, периферичні набряки, зміна смакових відчуттів, нудота, подразнення слизової оболонки очей, набряк повік.