ФЕНОФІБРАТ (FENOFIBRATUM) Діюча речовина
є похідною речовиною фіброєвої кислоти, ліпідомодифікуючі ефекти якої у людини опосередковані активацією рецептора, що активується проліфератором пероксисом типу α (PPARα); через активацію PPARα фенофібрат посилює ліполіз та виведення з плазми атерогенних часточок, багатих на тригліцериди, шляхом активації ліпопротеінліпази та зменшення утворення апопротеїну CIII; активація PPARα також викликає підвищення синтезу апопротеїнів AI та AII; вищезазначені ефекти фенофібрату на ліпопротеїни призводять до зменшення фракції ліпопротеїнів дуже низької та низької щільності (ЛПДНЩ та ЛПНЩ), що містять апопротеїн В, та збільшення фракції ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), що містять апопротеїни AI та AII; крім того, шляхом модуляції синтезу та катаболізму фракцій ЛПДНЩ фенофібрат посилює кліренс ЛПНЩ та зменшує кількість дрібних щільних ЛПНЩ, рівень яких підвищений у осіб із атерогенним ліпопротеїновим фенотипом, що часто зустрічається у пацієнтів із ризиком розвитку ІХС.
як доповнення до дієти та інших немедикаментозних методів лікування (фізичних вправ, зниження маси тіла) при таких станах: тяжка гіпертригліцеридемія, у тому числі з низьким рівнем холестерину ліпопротеїнів високої щільності; змішана гіперліпідемія у випадках, коли застосування статинів протипоказане або є непереносимість статинів; змішана гіперліпідемія у пацієнтів з високим СС ризиком на додаток до терапії статином, коли рівень тригліцеридів та холестерину ліпопротеїнів високої щільності адекватно не контролюється; діабетична ретинопатія: показаний для зменшення прогресування діабетичної ретинопатії у пацієнтів з ЦД 2 типу та існуючою діабетичною ретинопатією.
рекомендована доза 1 табл. (145 мг), 1 р/добу; пацієнтам, які приймають 1 капс., що містить 200 мг фенофібрату, або 1 табл., що містить 160 мг фенофібрату, можна замінити їх на 1 табл. 145 мг без додаткового підбору дози; якщо пацієнту потрібно застосовувати фенофібрат при двох показаннях (гіперліпідемія та діабетична ретинопатія), приймати лише 1 табл. 145 мг/добу; дієтотерапію, розпочату до призначення препарату, необхідно продовжити; під час лікування гіперліпідемії ефективність лікування потрібно контролювати шляхом визначення рівнів ліпідів у сироватці крові, якщо через кілька місяців не досягається адекватна відповідь на лікування, розглядати додаткові або інші терапевтичні заходи.
печінкова недостатність (включаючи біліарний цироз печінки та нез’ясовані персистуючі порушення функції печінки), встановлені захворювання жовчного міхура, тяжкі хр. захворювання нирок, хр. або г. панкреатит, крім випадків г. панкреатиту, спричиненого тяжкою гіпертригліцеридемією, встановлена фотоалергія або фототоксичні реакції у період лікування фібратами або кетопрофеном, гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої допоміжної речовини, не застосовувати пацієнтам з алергією на арахіс, арахісову олію або соєвий лецитин, або подібні продукти через ризик виникнення реакцій гіперчутливості.
зниження рівня гемоглобіну; зниження кількості білих клітин крові; гіперчутливість; головний біль; тромбоемболії (легенева емболія, тромбоз глибоких вен); біль у животі, нудота, блювання, діарея, метеоризм; панкреатит; підвищення рівня трансаміназ; жовчнокам’яна хвороба; гепатит; шкірні реакції гіперчутливості (висип, свербіж, кропив’янка); алопеція; реакції фоточутливості; м’язові розлади (міалгія, міозит, м’язові спазми та слабкість); статева дисфункція; підвищений рівень гомоцистеїну в крові; підвищений рівень креатиніну в крові; підвищений рівень сечовини в крові; інтерстиціальна хвороба легень; рабдоміоліз; жовтяниця, ускладнення жовчнокам’яної хвороби (холецистит, холангіт, жовчна коліка); тяжкі шкірні реакції (мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз); стомлюваність.