фруктоза (C 6 H 12 O 6 ) є кетогексозою, що відрізняється від глюкози наявністю кетогрупи в положенні 2 вуглецевого ланцюга. Фруктоза є сильнішим підсолоджувачем, ніж сахароза або глюкоза. Міститься у фруктах і овочах.

На відміну від глюкози, фруктоза не може бути безпосередньо використана як джерело енергії клітинами людського тіла і повинна спочатку бути перетворена на глюкозу, лактат або жирні кислоти в печінці, кишечнику та нирках. Через цей специфічний двоступінчастий метаболізм частина енергії споживається у внутрішніх органах для перетворення фруктози в інші субстрати, що призводить до нижчої чистої енергетичної ефективності фруктози порівняно з глюкозою.

Після прийому внутрішньо фруктоза метаболізується або в травному тракті (до 30%), або в печінці. Концентрація фруктози в плазмі крові зазвичай становить близько 0,04–0,2 ммоль/л, може різко збільшуватися (до 10 разів) після вживання фруктози і повертатися до рівня натще протягом 2 год. Цей швидкий кліренс значною мірою опосередкований ефективною екстракцією фруктози печінкою. Здатність кишечнику поглинати фруктозу є насичуваною, а здатність здорової дорослої людини засвоювати вільну фруктозу коливається від менше ніж 5 г до 50 г.

Фруктоза, на відміну від глюкози, проникає в ентероцити інсулінонезалежним механізмом через високоспецифічний переносник фруктози GLUT5, розташований на апікальному полюсі ентероциту, звідки надходить в портальну венозну циркуляцію. Більшість фруктози, абсорбованої в кишечнику, поглинається гепатоцитами завдяки інсуліннезалежному транспортеру GLUT2 і метаболізується.

На відміну від глюкози, метаболізм якої тонко регулюється, фруктоліз є потенційно необмеженим. В результаті утворюється велика кількість субстрату, який використовується у різних метаболічних шляхах (гліколіз, глікогенез, глюконеогенез, ліпогенез, окисне фосфорилювання) відповідно до клітинних потреб. В організмі людини фруктоза перетворюється на глюкозу при помірному споживанні (≤1 г/кг маси тіла). Високе споживання фруктози призводить до сильної індукції GLUT5, але не GLUT2, таким чином збільшуючи концентрацію фруктози та катаболізм у цитозолі епітеліоцитів кишечнику.

Фруктоза, не метаболізована в кишечнику та печінці, циркулює в крові і може, хоч і в невеликій кількості, досягати головного мозку. Транспортери фруктози та ферменти, що метаболізують фруктозу, присутні в нейронах та гліальних клітинах.

В організмі ссавців також відбувається синтез фруктози. Сім’яні пухирці, гепатоцити та клітини яєчників експресують альдозоредуктазу та сорбітолдегідрогеназу, за допомогою яки синтезують фруктозу з глюкози.