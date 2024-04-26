ЕРЛОТИНІБ (ERLOTINIBUM) Діюча речовина
потужно інгібує внутрішньоклітинне фосфорилювання рецепторів епідермального фактора росту HER1/EGFR (HER1 - рецептор епідермального фактора росту людини 1 типу/ EGFR - рецептор епідермального фактора росту); HER1/EGFR експресується на поверхні як нормальних, так і ракових клітин; інгібування фосфотирозину EGFR зупиняє ріст ліній пухлинних клітин та/або призводить до їх загибелі.
перша лінія лікування пацієнтів з місцевопоширеним або метастатичним недрібноклітинним раком легень з EGFR-активуючими мутаціями; підтримуюче лікування пацієнтів з місцево поширеним або метастатичним недрібноклітинним раком легень (НДКРЛ) з EGFR-активуючими мутаціями і стабільним перебігом захворювання після хіміотерапії першої лінії. Лікування місцевопоширеного або метастатичного недрібноклітинного раку легень після неефективної однієї або більше схем хіміотерапії. Лікування метастатичного раку підшлункової залози, у комбінації з гемцитабіном.
метастатичний недрібноклітинний рак легені - 150 мг/добу за 1 год або через 2 год після прийому їжі; рак підшлункової залози - 100 мг/добу за 1 год або через 2 год після прийому їжі тривало в комбінації з гемцитабіном.
гіперчутливість до препарату.
нейтропенія, пневмонія, сепсис, фіброзне запалення підшкірної клітковини, анорексія, зниження маси тіла, кон’юнктивіт, сухий кератокон’юнктивіт, задишка, кашель, діарея, нудота, блювання, стоматит, біль у животі, диспепсія, метеоризм, висипання, свербіж, алопеція, сухість шкіри, еритематозні та папулопустульозні висипи, пароніхія, гірсутизм, зміни вій, брів, ламкість нігтів, гарячка, втомлюваність, озноб, слабкість, депресія, головний біль, нейропатія, порушення функції печінки.