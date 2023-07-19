етесевімаб — синтезоване клітинною лінією СНО людське моноклональне антитіло (підтип IgG1) з молекулярною масою 145 кДа. Структура етесевімабу містить 2 ідентичні поліпептидні субодиниці легкого ланцюга (216 амінокислот кожна) і 2 ідентичні поліпептидні субодиниці важкого ланцюга (449 амінокислот кожна).

Механізм дії. Етесевімаб є рекомбінантним нейтралізуючим людським моноклональним антитілом до спайк-білка SARS-CoV-2 з амінокислотними замінами у Fc-фрагменті (L234A, L235A) для ослаблення ефекторної функції. Етесевімаб пов’язує спайк-білок (константа дисоціації K D =6,45 нМ) і блокує зв’язування спайк-білка з рецептором ACE2 людини (IC 50 =0,32 нМ (0,046 мкг/мл)).

Етесевімаб та бамланівімаб зв’язуються з різними, але тими, які перекриваються, епітопами рецепторзв’язувального домена (RBD) S-білка. Очікується, що поєднане застосування обох антитіл знизить ризик вірусної резистентності.

Фармакодинаміка. На підставі клінічних даних і фармакокінетичного/фармакодинамічного моделювання встановлена залежність «вплив-реакція» ефективності етесевімабу й бамланівімабу, що вводяться одночасно в діапазоні доз з 1400 мг етесевімабу і 700 мг бамланівімабу до 2800 мг етесевімабу і 2800 мг бамланівімабу (що в 2 і 4 рази вище дозволеної дози відповідно).

Для постконтактної профілактики захворювання на COVID-19 на підставі клінічних даних і фармакокінетичного/фармакодинамічного моделювання підтримана доза етесевімабу 1400 мг в поєднанні з бамланівімабом в дозі 700 мг.

Доклінічні та клінічні дані підтверджують, що поєднане застосування етесевімабу та бамланівімабу має перевагу перед бамланівімабом проти певних вірусних варіантів SARS-CoV-2

Дані дослідження BLAZE-1 фази 3 продемонстрували, що одночасне застосування етесевімабу та бамланівімабу для лікування COVID-19 статистично значимо знижувало ризик прогресування стану до тяжкого у пацієнтів з COVID-19, у тому числі госпіталізації або смерті.

Клінічні дані щодо постконтактної профілактики базуються на даних дослідження BLAZE-2 фази 3. Незважаючи на те що дослідження оцінювало тільки дозування бамланівімабу, допустимо очікувати, що одночасне застосування бамланівімабу й етесевімабу може бути безпечним та ефективним для постконтактної профілактики.

Фармакокінетика. Фармакокінетичний профіль етесевімабу лінійний і пропорційний дозі в діапазоні 700–7000 мг після однократного в/в введення.

Не відзначалося відмінностей фармакокінетичних параметрів етесевімабу в амбулаторних пацієнтів зі станом легкого або середнього ступеня тяжкості і здорових учасників дослідження.

Не виявлено змін фармакокінетичних параметрів при введенні етесевімабу окремо або поєднано з бамланівімабом, що свідчить про відсутність взаємодії між двома антитілами.

Абсорбція. Після близько 1 год в/в інфузії 1400 мг етесевімабу середня C max становила 504 мкг/мл (90% ДІ 262–974 мкг/мл).

Розподіл. Середній об’єм розподілу етесевімабу становив 2,38 і 1,98 л для центрального та периферичного компартментів відповідно.

Метаболізм. Очікується, що етесевімаб розщепиться до невеликих пептидів і амінокислот катаболічним шляхом подібно до ендогенних IgG-антитіл.

Виведення. Кліренс етесевімабу становив 0,128 л/добу, а середній кінцевий Т ½ — 25,1 доби. Після одноразового в/в введення у дозі 1400 мг етесевімаб визначався кількісно протягом як мінімум 29 днів. Середня концентрація становила 111 мкг/мл (90% ДІ 57,4–199 мкг/мл) на 29-й день.

Особливі групи населення. Фармакокінетичний профіль етесевімабу не залежить від віку, статі, раси або тяжкості захворювання. Маса тіла не чинить клінічно значущого ефекту на фармакокінетику етесевімабу у дорослих пацієнтів з COVID-19 з масою тіла 41–173 кг.

Педіатрична популяція. Фармакокінетичні параметри етесевімабу в дозволеній дозі оцінювали у 10 пацієнтів педіатричного профілю віком від 12 років і старше з масою тіла не менше 40 кг. Дані свідчать, що експозиція в плазмі крові у цих пацієнтів порівнянна з такою у дорослих. Фармакокінетичні параметри етесевімабу не оцінювали у пацієнтів педіатричного профілю віком молодше 12 років і масою тіла до 40 кг.

Пацієнти з порушенням функції нирок. У пацієнтів з нирковою недостатністю етесевімаб у незміненому вигляді не виводиться із сечею. Очікується, що ниркова недостатність не чинитиме впливу на фармакокінетичні параметри етесевімабу, оскільки відомо, що моноклональні антитіла з молекулярною масою >69 кДа не виділяються нирками. Аналогічним чином не очікується, що на фармакокінетичні параметри етесевімабу вплине діаліз.

Пацієнти з печінковою недостатністю. На підставі популяційного аналізу не виявлено суттєвої різниці у фармакокінетичних параметрах етесевімабу у пацієнтів з печінковою недостатністю легкого ступеня порівняно з пацієнтами з нормальною функцією печінки. Застосування етесевімабу у пацієнтів з помірною або тяжкою печінковою недостатністю не вивчалося.