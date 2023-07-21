Активні речовини — “Е”ЕЛЕТРИПТАН (ELETRIPTANUM) ЕЛЕТРИПТАН (ELETRIPTANUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 3 препарати Плитка Список Ельптан Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 3 Дарниця ФФ В 322 аптеках від 323,00 грн Ціни в аптеках Ельптан Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 3 Дарниця ФФ В 127 аптеках від 285,72 грн Ціни в аптеках Ельптан Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 80 мг, блістер, № 3 Дарниця ФФ В 1 аптеці від 857,20 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять ЕЛЕТРИПТАН