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Активні речовини — “Е”ЕЛЕТРИПТАН (ELETRIPTANUM)

ЕЛЕТРИПТАН (ELETRIPTANUM) Діюча речовина

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Знайдено: 3 препарати
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 3; Дарниця ФФ
Ельптан Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 3 Дарниця ФФ
В 322 аптеках
від 323,00 грн
Ціни в аптеках
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 3; Дарниця ФФ
Ельптан Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 3 Дарниця ФФ
В 127 аптеках
від 285,72 грн
Ціни в аптеках
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 80 мг, блістер, № 3; Дарниця ФФ
Ельптан Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 80 мг, блістер, № 3 Дарниця ФФ
В 1 аптеці
від 857,20 грн
Ціни в аптеках