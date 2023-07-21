внутрішньо під час їди; 1 мл р-ну містить 50000 МО; 1 крап. з очної піпетки або дозуючого пристрою містить близько 1400 МО; рахіт - по 1400-5600 МО/добу протягом 30-45 днів; після досягнення лікувального ефекту переходять на профілактичне призначення по 500 МО/добу до досягнення дитиною 3-річного віку; у літні місяці роблять перерву у прийомі; для профілактики рахіту у новонароджених та дітей грудного віку призначають вагітним та матерям-годувальницям; при вагітності з 30-32 тижнів - 1400 МО/добу протягом 6-8 тижнів; матерям-годувальницям - по 500-1000 МО/добу з перших днів годування і до початку його призначення дитині; з метою профілактики доношеним дітям призначають із 3-ого тижня життя; недоношеним та дітям, які знаходяться на штучному вигодовуванні, близнюкам, дітям, які перебувають у несприятливих екологічних і побутових умовах, призначають із 2-ого тижня життя; для профілактики рахіту можна призначати різними методами: фізіологічний метод - щоденно доношеним дітям, протягом 3-х років, за винятком 3-х літніх місяців - по 500 МО/добу (курсова доза на рік - 180000 МО); курсовий метод - щоденно дитині по 1400 МО протягом 30 днів на 2-6-10-му місяці життя, у подальшому - до 3-річного віку по 2-3 курси на рік з інтервалами у 3 місяці (курсова доза на рік - 180000 МО); недоношеним дітям добова профілактична доза може бути збільшена до 1000 МО щоденно протягом першого півріччя життя; у подальшому - по 1400-2800 МО/добу протягом місяця 2-3 р/рік з інтервалами 3-4 місяці; лікування туберкульозного вовчаку у дорослих - 100000 МО/добу, дітям до 16 років добова доза від 25000 до 75000 МО (за 2 прийоми); курс лікування - 5-6 міс.