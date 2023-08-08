у поєднанні з інгібітором протеаз і/або НІЗТ: дорослі - 600 мг p/os 1 р /добу; рекомендовано приймати безпосередньо перед сном протягом перших 2 - 4 тижнів; діти (3 - 17 років) рекомендовано 1 р/добу наступні дози: від 13 до 15 кг - 200 мг; від 15 кг до 20 кг - 250 мг/добу; від 20 кг до 25 кг - 300 мг/добу; від 25 кг до 32,5 кг - 350 мг/добу; від 32,5 кг до 40 кг - 400 мг/добу; більше 40 кг - 600 мг/добу; якщо призначають разом з вориконазолом, підтримуючу дозу останнього потрібно збільшити до 400 мг кожні 12 год; дозу ефавіренцу потрібно зменшити на 50%, наприклад до 300 мг 1 р/добу, при припиненні терапії вориконазолом початкове дозування слід відновити. При супутньому введенні з рифампіцином пацієнтам з масою тіла ≥50 кг або більше рекомендується підвищення дози ефавірензу до 800 мг 1 р/добу.