ЕПРОСАРТАН (EPROSARTANUM) Діюча речовина
антигіпертензивна дія; потужний, непептидний, активний при p/os прийомі, небіфенільний тетразольний антагоніст рецепторів ангіотензину II, який селективно зв’язується з AT1-рецепторами; перешкоджає впливу ангіотензину II на АТ, нирковий кровотік і виділення альдостерону; у хворих з АГ зниження АТ відбувається як після одноразового прийому однієї дози препарату, так і після розподілу цієї дози на два окремих прийоми, і підтримується надалі без коливань АТ протягом 24 год; припинення лікування епросартаном не викликає різкого підвищення АТ (с-му відміни); у хворих з АГ зниження АТ після прийому епросартану не супроводжується зміною ЧСС; препарат не впливає на рівень у плазмі крові глюкози, тригліцеридів, холестерину та ліпопротеїнів низької щільності; не зменшує рівень клубочкової фільтрації у хворих з есенціальною АГ і у хворих з нирковою недостатністю різного ступеня; посилює натрійурез у здорових осіб на низькосольовій дієті; у хворих з есенціальною АГ і у хворих з нирковою недостатністю різного ступеня він не викликає затримки натрію або погіршення функції нирок; не викликає ефектів, пов’язаних зі збільшенням концентрації брадикініну.
есенціальна гіпертензія.
рекомендована доза для дорослих становить 600 мг 1 р/добу вранці; у більшості хворих максимальне зниження АТ досягається через 2-3 тижні лікування; може застосовуватися самостійно або в комбінації з іншими антигіпертензивними засобами, наприклад тіазидними діуретиками або блокаторами кальцієвих каналів; у хворих з помірною або тяжкою нирковою недостатністю (кліренс креатиніну <60 мл/хв.) добова доза не повинна перевищувати 600 мг.
відома гіперчутливість до активної речовини або до будь-якого неактивного компонента препарату; вагітніcть або планування вагітності; двосторонні реноваскулярні захворювання зі значними порушеннями гемодинаміки або тяжкий стеноз ниркової артерії єдиної функціонуючої нирки; одночасне застосування ЛЗ з препаратами, що містять аліскірен, пацієнтам з ЦД або порушенням функції нирок (швидкість клубочкової фільтрації < 60 мл/хв/1,73 м2).
головний біль; гіперчутливість; запаморочення; артеріальна гіпотензія; риніт; алергічні шкірні реакції (включаючи висипання, свербіж); ангіоневротичний набряк; нудота, блювання, діарея; астенія; порушення функції нирок, у тому числі ниркова недостатність, у пацієнтів групи ризику (наприклад, зі стенозом ниркової артерії).