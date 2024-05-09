п/ш (крім пацієнтів з ІМ з елевацією сегмента ST, яким необхідне в/в болюсне введення), застосовується тільки для дорослих пацієнтів; дозу еноксапарину відкоригувати залежно від маси тіла пацієнта; у ході лікування - контроль кількості тромбоцитів, існує ризик розвитку гепарин-індукованої тромбоцитопенії (ГІТ); лікування діагностованого тромбозу глибоких вен, що супроводжується легеневою тромбоемболією або без неї та не має тяжких клінічних симптомів, за винятком легеневої тромбоемболії, яка вимагає лікування тромболітичним засобом або хірургічного втручання: 2 ін’єкції/добу з інтервалом у 12 год; доза для однієї ін’єкції -100 анти-Ха МО/кг; тривалість лікування тромбозу глибоких вен не має перевищувати 10 днів, з урахуванням часу, необхідного для досягнення необхідного терапевтичного ефекту від перорального антикоагулянту. Для лікування нестабільної стенокардії та г. ІМ без зубця Q: 100 анти-Ха МО/кг п/ш 2 р/добу ч/з кожні 12 год. у комбінації з ацетилсаліциловою к-тою (рекомендована доза: 75-325 мг внутрішньо після мінімальної навантажувальної дози 160 мг), рекомендована тривалість лікування 2-8 днів до досягнення хворим стабільного клінічного стану; лікування г. ІМ з підйомом сегмента STу комбінації з тромболітичним засобом у хворих, у яких проводиться подальша коронарна ангіопластика, а також у хворих, яким ця процедура не проводиться: після початкової в/в болюсної ін’єкції 3000 анти-Ха МО вводять п/ш 100 анти-Ха МО/кг протягом 15 хв, потім кожні 12 год (для перших двох п/ш введень максимум 10000 анти-Ха МО), першу дозу вводити за 15 хв до або ч/з 30 хв після початку тромболітичної терапії (фібринспецифічної або ні), рекомендована тривалість лікування 8 днів або до виписки хворого зі стаціонару, якщо період госпіталізації менше 8 днів; застосування лікувальних доз НМГ у хворих з діагностованою тяжкою НН (КлКр 30 мл/хв) протипоказане.Профілактика венозної тромбоемболії при проведенні хірургічних втручань:хірургічне втручання, що супроводжується помірним тромбогенним ризиком - 1 ін’єкція/добу, 2000 анти-Ха МО(0,2 мл) препарату щоденно, першу ін’єкцію проводити приблизно за 2 год до операції; хірургічне втручання, що супроводжується високим тромбогенним ризиком - втручання на кульшовому та колінному суглобах доза становить 4000 анти-Ха МО(0,4 мл) 1 р/добу, першу ін’єкцію препарату у дозі 4000 анти-Ха МО (повна доза) проводити за 12 год до операції або першу ін’єкцію у дозі 2000 анти-Ха (половинна доза) проводити за 2 год до операції; тривалість застосування не повинна перевищувати 10 днів, за винятком випадків, коли існує ризик виникнення тромбозу, пов’язаний з особливостями стану пацієнта.Профілактика тромбоутворення в екстракорпоральному контурі кровообігу під час ГД:вводити в/судинно (в артеріальну магістраль контуру для ГД), профілактика тромбоутворення в екстраренальній системі очищення крові досягається шляхом введення початкової дози 100 анти-Ха МО/кг в артеріальну магістраль контуру для діалізу на початку процедури, цю дозу застосовувати якщо процедура ГД триває не більше 4 год, максимальна рекомендована доза становить 100 анти-Ха МО/кг маси тіла, профілактика тромбозу глибоких вен при г.терапевтичних захворюваннях: 40 мг або 4000 анти-Ха МО/0,4 мл і вводиться п/ш 1 р/добу, тривалість профілактичного лікування - від 6 до 14 днів.