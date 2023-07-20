ЕСТРІОЛУ СУКЦИНАТ (ESTRIOLI SUCCINAS) Діюча речовина
природний жіночий гормон естріол; на відміну від інших естрогенів, естріол є короткодіючим, оскільки він взаємодіє з ядрами клітин ендометрія; компенсує втрату продукції естрогену у жінок у період менопаузи та зменшує виразність менопаузальних симптомів; є особливо ефективним при лікуванні сечостатевих симптомів; у разі атрофії нижніх відділів сечостатевого тракту естріол нормалізує епітелій та сприяє відновленню нормальної мікрофлори та фізіологічного рівня pH у піхві; внаслідок цього підвищується резистентність клітин епітелію сечостатевого тракту до інфекцій та запалення, що призводить до зменшення таких вагінальних симптомів, як диспареунія, сухість, свербіж, вагінальні інфекції та інфекції сечовидільного тракту, порушення сечовипускання та незначне нетримання сечі.
гормональна замісна терапія для лікування атрофії слизової оболонки нижніх відділів сечостатевого тракту, пов’язаної з дефіцитом естрогену; перед- і післяопераційне лікування жінок у постменопаузальном періоді при вагінальних хірургічних втручаннях; як допоміжний засіб для діагностики при сумнівних випадках атрофічної картини цервікального мазка.
супоз., песарії, крем: при атрофії нижніх відділів сечостатевого тракту: по 1 супоз., 1 песарію або 1 дозі/добу протягом перших тижнів з подальшим поступовим зниженням до підтримуючої дози (по 1 дозі 2 р/тиждень) залежно від ступеня зменшення симптомів; для перед- та післяопераційного лікування жінок у постменопаузальному періоді при вагінальних хірургічних втручаннях: по 1 дозі/добу протягом 2 тижнів до операції; по 1 дозі 2 р/тиждень протягом 2 тижнів після операції; як допоміжний засіб для діагностики при отриманні атрофічної картини цервікального мазка: по 1 дозі через день протягом тижня перед взяттям наступного мазка; застосовувати ввечері перед сном, крем потрібно вводити у піхву за допомогою каліброваного аплікатора, в 1 дозі (аплікатор, заповнений до кільцевої позначки) міститься 0,5 г крему, що відповідає 0,5 мг естріолу; у разі пропуску чергової дози ввести одразу після згадування, якщо це не відбулося у день введення наступної дози, в останньому випадку пропущену дозу пропустити і продовжити лікування за звичайною схемою введення, не можна вводити 2 дози в один день, на початку або при продовженні лікування менопаузальних симптомів застосовувати найменшу ефективну дозу протягом найкоротшого періоду; для жінок, яким не проводять гормональну замісну терапію або яких переводять з безперервного p/os застосування комбінованого препарату для гормональної замісної терапії, лікування можна розпочинати у будь-який день; жінки, які переходять з циклічної схеми застосування препаратів для гормональної замісної терапії, мають розпочинати лікування через 1 тиждень після завершення циклу.
підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якої допоміжної речовини, встановлений, наявний в анамнезі або підозрюваний рак молочної залози, встановлені або підозрювані естрогензалежні злоякісні пухлини (рак ендометрія), вагінальна кровотеча невизначеної етіології, нелікована гіперплазія ендометрія, попередня або наявна венозна тромбоемболія (тромбоз глибоких вен, емболія легенів), встановлені тромбоемболічні порушення (дефіцит протеїну С, протеїну S або антитромбіну), активне або нещодавно перенесене тромбоемболічне захворювання артерій (стенокардія, ІМ), захворювання печінки в активній формі або захворювання печінки в анамнезі, після якого показники функції печінки не повернулися до нормальних величин, порфірія.
подразнення та свербіж у місці введення (біль або еритема в місці введення); реакції гіперчутливості; дискомфорт і біль у молочних залозах; постклімактеричні кров’янисті виділення, вагінальні виділення; нудота; периферичні набряки; доброякісні та злоякісні естрогензалежні новоутворення (рак ендометрія, рак молочної залози, рак яєчників), венозна тромбоемболія, тобто тромбоз глибоких вен ніг або таза та емболія легенів, ІХС (вік від 60 років), ішемічний інсульт, ІМ, захворювання жовчного міхура, жовчнокам’яна хвороба, порушення з боку шкіри та підшкірної клітковини: хлоазма, мультиформна еритема, вузликова еритема, геморагічна пурпура, затримка рідини, деменція у віці понад 65 років; контактний дерматит.