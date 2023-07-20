супоз., песарії, крем: при атрофії нижніх відділів сечостатевого тракту: по 1 супоз., 1 песарію або 1 дозі/добу протягом перших тижнів з подальшим поступовим зниженням до підтримуючої дози (по 1 дозі 2 р/тиждень) залежно від ступеня зменшення симптомів; для перед- та післяопераційного лікування жінок у постменопаузальному періоді при вагінальних хірургічних втручаннях: по 1 дозі/добу протягом 2 тижнів до операції; по 1 дозі 2 р/тиждень протягом 2 тижнів після операції; як допоміжний засіб для діагностики при отриманні атрофічної картини цервікального мазка: по 1 дозі через день протягом тижня перед взяттям наступного мазка; застосовувати ввечері перед сном, крем потрібно вводити у піхву за допомогою каліброваного аплікатора, в 1 дозі (аплікатор, заповнений до кільцевої позначки) міститься 0,5 г крему, що відповідає 0,5 мг естріолу; у разі пропуску чергової дози ввести одразу після згадування, якщо це не відбулося у день введення наступної дози, в останньому випадку пропущену дозу пропустити і продовжити лікування за звичайною схемою введення, не можна вводити 2 дози в один день, на початку або при продовженні лікування менопаузальних симптомів застосовувати найменшу ефективну дозу протягом найкоротшого періоду; для жінок, яким не проводять гормональну замісну терапію або яких переводять з безперервного p/os застосування комбінованого препарату для гормональної замісної терапії, лікування можна розпочинати у будь-який день; жінки, які переходять з циклічної схеми застосування препаратів для гормональної замісної терапії, мають розпочинати лікування через 1 тиждень після завершення циклу.