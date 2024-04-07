p/os: дорослим та дітям віком старше 13 років; первинне лікування: призначають у дозі 15 мг/кг маси тіла 1 р/добу; повторний курс лікування: призначають у дозі 25 мг/кг 1 р/добу, потім переходять на прийом у дозі 15 мг/кг 1 р/добу; у період, коли пацієнт застосовує препарат у дозі 25 мг/кг маси тіла, рекомендується щомісячний огляд окуліста; МДД для дорослих - 2 г; МДД для дітей - 1 г; тивалість курсу лікування залежить від форми туберкульозу і становить від 6 до 12 міс.; парантерально: оптимальна доза для дорослих становить 15-20 мг/кг/добу при щоденному застосуванні, або 20-35 мг/кг/добу при застосуванні через день; при поширеному процесі з масивним бактеріовиділенням і при лікуванні туберкульозного менінгоенцефаліту доза може бути збільшена до 30-35 мг/кг/добу; МДД дорослим становить 1- 1,6 г залежно від маси тіла; дітям призначають від 5 років у дозі 15-20 мг/кг/добу, при інтермітуючому застосуванні - до 25 мг/кг/добу; МДД дітям становить 1-1,2 г залежно від маси тіла; загальна курсова доза залежить від тяжкості перебігу захворювання і визначається лікарем; курс лікування залежить від ефективності терапії і сприйняття препарату і становить у середньому 2-4 місяці.