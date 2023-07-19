ЕТІОНАМІД (ETHIONAMIDUM) Діюча речовина
тіамід ізонікотинової кислоти, тому за структурою та а/б-властивостям близький до ізоніазиду; менш активний, ніж ізоніазид щодо збудників туберкульозу, виявляє дію на штами МБТ, стійких до ізоніазиду; механізм дії пов’язаний з блокадою синтезу міколієвої кислоти у МБТ, тому діє туберкулостатично; мінімальна пригнічувальна к-ція відносно збудників туберкульозу становить 0,6 мг/л; під час лікування туберкулостатична активність препарату зменшується.
лікування туберкульозу (легеневий і позалегеневий) у випадку непереносимості або неефективності інших протитуберкульозних препаратів, завжди у складі комплексної туберкулостатичної терапії.
приймати разом або після вживання їжі, запиваючи невеликою кількістю води; дорослим призначають по 250 мг 1-2 р/добу; залежно від терапевтичного ефекту дозу можна збільшити до МДД 1 г/ добу; при диспепсичних явищах вказану дозу рекомендовано розділити на 2-3 прийоми; хворим старше 60 років і при масі тіла менше 50 кг - по 250 мг 2 р/добу, МДД 500 мг/добу; дітям від 14 років призначати у добовій дозі з розрахунку 20-40 мг/кг вранці і увечері, але не більше 750 мг/добу; препарат застосовувати завжди у комбінації з основними ПТП, якщо до них збережена чутливість МБТ, а також разом з циклосерином або піразинамідом.
гіперчутливість до компонентів препарату, ЦД, тяжкі порушення ф-ції травного тракту та печінки, епілепсія.
стоматит, гіперсалівація, металевиий присмак у роті, зменшення апетиту, біль у животі, нудота, блювання, діарея, порушення ф-ції печінки, анорексія, зменшення маси тіла;; порушення функції печінки: присмак гіркоти у роті, підвищення білірубіну, АЛТ, АСТ, гепатит з або без жовтяниці; неврит, головний біль, слабкість, неврит зорового нерва, диплопія, затуманення зору, запаморочення, слабкість, безсоння, сонливість, депресія, психоз; гіпоглікемія, гіпотиреоз; підвищення рівня ТТГ, гінекомастія, порушення менструального циклу, симптоми пелагри гіповітаміноз B6, акне; АР, ортостатична гіпотензія, тромбоцитопенія, пурпура, імпотенція.