приймати разом або після вживання їжі, запиваючи невеликою кількістю води; дорослим призначають по 250 мг 1-2 р/добу; залежно від терапевтичного ефекту дозу можна збільшити до МДД 1 г/ добу; при диспепсичних явищах вказану дозу рекомендовано розділити на 2-3 прийоми; хворим старше 60 років і при масі тіла менше 50 кг - по 250 мг 2 р/добу, МДД 500 мг/добу; дітям від 14 років призначати у добовій дозі з розрахунку 20-40 мг/кг вранці і увечері, але не більше 750 мг/добу; препарат застосовувати завжди у комбінації з основними ПТП, якщо до них збережена чутливість МБТ, а також разом з циклосерином або піразинамідом.