ЕТОПОЗИД (ETOPOSIDUM) Діюча речовина
напівсинтетичний похідний подофілотоксину; чинить виражену цитотоксичну дію, яка значною мірою залежить від доз і схеми лікування; впливає на функцію топоізомерази II (ферменту, що розрізає ДНК) і інгібує синтез ДНК у термінальній фазі, в результаті утворюються однониткові і двониткові розриви у ДНК; цитотоксична дія залежить від концентрації і тривалості експозиції етопозиду; блокує мітоз, спричиняючи загибель клітин у S-фазі і ранній G2-фазі клітинного циклу; не спричиняє накопичення клітин на стадії метафази.
дрібноклітинний рак легенів, несеміномна карцинома яєчка, г. мієломоноцитарний і мієлоцитарний лейкоз (ГМЛ, підтипи M4 або M5 за класифікацією FAB), у складі комбінованої терапії у разі неефективності індукційної терапії; паліативна терапія недрібноклітинного раку легенів, реіндукційна терапія хвороби Ходжкіна, індукційна терапія неходжкінської лімфоми і г. мієлоцитарного лейкозу, індукційна і реіндукційна терапія хоріокарцином.
вводити лише шляхом повільної в/в інфузії (протягом 30-60 хв.) у дозі 60-120 мг/м2 поверхні тіла на добу протягом 5 днів; курси лікування повторюють з інтервалами не менше 10-20 днів; при лікуванні негематологічних онкологічних захворювань інтервали між курсами мають бути не менше 21 дня; дозування модифікувати відповідно до мієлосупресивних ефектів інших препаратів у комбінації, або результатів попередньої променевої терапії або хіміотерапії; розпочинати новий курс терапії лише якщо кількість нейтрофілів не є меншою за 1500/мм3 (1,5 × 109/л), а кількість тромбоцитів - за 100 000/мм3 (100 × 109/л), окрім випадків падіння показників, викликаних новоутвореннями.
гіперчутливість до етопозиду або до інших компонентів препарату; виражене пригнічення функції кісткового мозку; вагітність, період годування груддю; г.інфекції; застосування вакцини від жовтої лихоманки або інших живих вакцин у період лікування для пацієнтів із імуносупресією; етопозид не можна вводити внутрішньоартеріально або внутрішньопорожнинно (у плевральну, черевну або інші порожнини); тяжкі порушення ф-ції печінки; тяжкі порушення ф-ції нирок (кліренс креатиніну <15 мл/хв).
лихоманка, інфекційні захворювання, пропасниця, сепсис; вторинний г.лейкоз (з/без передлейкозною фазою) при комбінованій терапії з іншими антинеопластичними ЛЗ; мієлосупресія (з фатальним наслідком), лейкопенія, тромбоцитопенія, нейтропенія, анемія; анафілактичні реакції (озноб, приливи крові до обличчя, тахікардія, задишка, бронхоспазм); гіперурикемія; периферична нейропатія; судоми, симптоми нейротоксичності (сонливість, підвищена стомлюваність), сплутаність свідомості, гіперкінезія, акінезія, запаморочення, зміни смаку, транзиторна коркова сліпота; неврит зорового нерва; ІМ, серцеві аритмії; нестійка систолічна гіпотензія, що супроводжує швидке в/в введення, АГ; апное, кашель, ларингоспазм, ціаноз, інтерстиціальний пневмоніт/легеневий фіброз, пневмонія; нудота, блювання, діарея, анорексія, стоматит, езофагіт, біль у ділянці живота, запор, дисфагія, дисгевзія; підвищення рівнів печінкових ферментів; оборотна алопеція, набряк обличчя і язика, посилене потовиділення; висипи, кропив’янка, зміни пігментації шкіри, свербіж; порушення функції нирок; аменорея, ановуляторні цикли, зниження фертильності, гіпоменорея; астенія, загальне нездужання; с-ром лізису пухлини; екстравазація (із набряком, болем, запаленням сполучної тканини та некрозом шкіри), флебіти; повернення симптомів променевого дерматиту, токсичний епідермальний некроліз.