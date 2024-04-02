вводити лише шляхом повільної в/в інфузії (протягом 30-60 хв.) у дозі 60-120 мг/м2 поверхні тіла на добу протягом 5 днів; курси лікування повторюють з інтервалами не менше 10-20 днів; при лікуванні негематологічних онкологічних захворювань інтервали між курсами мають бути не менше 21 дня; дозування модифікувати відповідно до мієлосупресивних ефектів інших препаратів у комбінації, або результатів попередньої променевої терапії або хіміотерапії; розпочинати новий курс терапії лише якщо кількість нейтрофілів не є меншою за 1500/мм3 (1,5 × 109/л), а кількість тромбоцитів - за 100 000/мм3 (100 × 109/л), окрім випадків падіння показників, викликаних новоутвореннями.