Активні речовини — “Е”ЕСЛІКАРБАЗЕПІН (ESLICARBAZEPINE) ЕСЛІКАРБАЗЕПІН (ESLICARBAZEPINE) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 4 препарати Плитка Список Ептаза Таблетки, 200 мг, контейнер, № 30 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд Немає в наявності Ціни в аптеках Ептаза Таблетки, 400 мг, контейнер, № 30 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд Немає в наявності Ціни в аптеках Ептаза Таблетки, 800 мг, контейнер, № 30 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд Немає в наявності Ціни в аптеках Ептаза Таблетки, 800 мг, контейнер, № 90 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять ЕСЛІКАРБАЗЕПІН