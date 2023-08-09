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Активні речовини — “Е”ЕСЛІКАРБАЗЕПІН (ESLICARBAZEPINE)

ЕСЛІКАРБАЗЕПІН (ESLICARBAZEPINE) Діюча речовина

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Знайдено: 4 препарати
Ептаза таблетки, 200 мг, контейнер, № 30; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Ептаза Таблетки, 200 мг, контейнер, № 30 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
Ептаза таблетки, 400 мг, контейнер, № 30; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Ептаза Таблетки, 400 мг, контейнер, № 30 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
Ептаза таблетки, 800 мг, контейнер, № 30; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Ептаза Таблетки, 800 мг, контейнер, № 30 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
Ептаза таблетки, 800 мг, контейнер, № 90; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Ептаза Таблетки, 800 мг, контейнер, № 90 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності