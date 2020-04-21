є міметиком інкретину, що посилює кілька антигіперглікемічних впливів глюкагоноподібного пептиду-1(ГПП-1); виявляє здатність зв’язуватися та активувати рецептори ГПП-1 у людини за участі циклічного АМФ та/або інших внутрішньоклітинних сигнальних шляхів; посилює глюкозозалежну секрецію інсуліну з бета-клітин підшлункової залози, як тільки концентрація глюкози у крові знижується, секреція інсуліну послаблюється; пригнічує надмірно підвищену секрецію глюкагону під час періодів гіперглікемії у пацієнтів з діабетом II типу; уповільнює випорожнення шлунка, тим самим знижуючи швидкість потрапляння глюкози у кров, однак не порушує нормальної глюкагонової відповіді та відповіді інших гормонів на гіпоглікемію; покращує глікемічний контроль шляхом швидкого та стійкого ефектів зниження як постпрандіального рівня глюкози в крові, так і концентрації глюкози в крові натще у пацієнтів з діабетом II типу; не має негативного впливу на ліпідні параметри.