деферазирокс — активний хелатоутворювач, який проявляє високу селективну активність до заліза (III). Це трідентантний ліганд з високою спорідненістю до заліза і зв’язує його в співвідношенні 2:1. Деферазирокс сприяє виведенню заліза, переважно з калом. Має низьку спорідненість до цинку і міді та не викликає утворення низьких рівнів цих металів в плазмі крові.

C max в плазмі крові досягається через 1,5-4 год. Деферазірокс на 99% зв’язується з білками плазми крові.

Основний шлях метаболізму деферазірокса — глюкуронідація. Т ½ - 8-16 ч.