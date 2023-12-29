дорослим вводять в/в у дозі 0,25-0,5 мг (1-2 мл 0,025% р-ну); вводять повільно у 10 мл 5% р-ну глюкози або 0,9% р-ну натрію хлориду; у перші дні лікування вводять 1-2 р/добу, у наступні - 1 р/добу протягом 4-5 днів, після чого переходять на прийом p/os у підтримуючих дозах; для крап. введення 1-2 мл 0,025% р-ну розводять у 100 мл 5% р-ну глюкози або 0,9% р-ну натрію хлориду (вводять зі швидкістю 20-40 крап./хв); дорослим для швидкої дигіталізації внутрішньо призначати 0,5-1 мг, а потім кожні 6 год по 0,25-0,75 мг протягом 2-3 днів; після поліпшення стану хворого переводять на підтримуючу дозу (0,125-0,5 мг/добу за 1-2 прийоми); при повільній дигіталізації лікування одразу розпочинають з підтримуючої дози (0,125-0,5 мг/добу за 1-2 прийоми); насичення у цьому випадку настає приблизно через 1 тиждень після початку терапії; МДД для дорослих становить 1,5 мг.