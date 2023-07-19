не застосовувати одночасно з іншими препаратами, що містять ксантин. Обмежити прийом харчових продуктів і напоїв, що містять кофеїн.

Дотримуватися обережності при одночасному застосуванні з симпатоміметиками.

При одночасному застосуванні доксофіліну з еритроміцином, тролеандоміцином, лінкоміцином, кліндаміцином, алопуринолом, циметидіном, вакциною проти грипу, пропранололом, а також при взаємодії ксантинів з дисульфірамом, флувоксаміном, інтерфероном альфа, пероральними контрацептивами може уповільнюватися виведення похідних ксантину, при цьому може підвищуватися рівень препарату у плазмі крові. У таких випадках слід зменшити дозу препарату.

При одночасному застосуванні доксофіліну з фенітоїном, іншими протисудомними засобами та тютюновим димом, а також при взаємодії ксантинів з рифампіцином, ритонавіром, сульфінпіразоном може прискорюватися виведення похідних ксантину, при цьому зменшується Т ½ у плазмі крові. У цих випадках слід збільшити дозу препарату.

У ксантинів відзначений токсичний синергізм з ефедрином, а також з галотаном або кетаміном, також можлива протидія впливу аденозину та інших нервово-м’язових блокаторів.

Елімінація літію може збільшитися з наступною втратою ефекту.

Ксантіни можуть посилити гіпокаліємію, викликану гіпоксією чи пов’язану з застосуванням агоністів β 2 -адренорецепторів, кортикостероїдів і діуретичних препаратів.

Слід уникати одночасного застосування ксантинів та блокаторів β 2 -адренорецепторів (призводить до виникнення бронхоспазму).