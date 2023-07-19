ДЕЛАМАНІД (DELAMANIDUM) Діюча речовина
фармакологічний механізм дії деламаніду пов’язаний з придушенням синтезу компонентів клітинної стінки мікобактерій — метоксиміколової і кетоміколової кислоти. Ідентифіковані метаболіти деламаніду не чинить антимікобактеріальну дію.
Деламанід в умовах in vitro не впливає на будь-які інші види бактерій, за винятком мікобактерій M. tuberculosis.
Біодоступність деламаніду збільшується приблизно в 2,7 рази при прийомі під час їжі в порівнянні з прийомом натщесерце.
Зв’язування деламаніду з усіма білками плазми високий (≥99,5%).
Т½ деламаніду з плазми крові становить 30-38 год. Деламанід не виводиться з сечею.
деламанід застосовується в складі комбінованої терапії легеневої форми мультирезистентного туберкульозу (МРТБ) у дорослих пацієнтів (старше 18 років), якщо застосування інших схем лікування неможливо через резистентності або непереносимості.
рекомендована доза для дорослих пацієнтів становить 100 мг 2 рази на добу, тривалість прийому — 2-4 тижні.
підвищена чутливість, рівень альбуміну плазми крові <2,8 г/дл, одночасне застосування деламаніду одночасно з ЛЗ, які є потужними індукторами CYP3A4 (напр, карбамазепін).
нудота, блювота, головний біль, безсоння, запаморочення, шум у вухах, гіпокаліємія, гастрит, зниження апетиту, астенія.
в клінічних досліджень випадків передозування не спостерігалося.