фармакологічний механізм дії деламаніду пов’язаний з придушенням синтезу компонентів клітинної стінки мікобактерій — метоксиміколової і кетоміколової кислоти. Ідентифіковані метаболіти деламаніду не чинить антимікобактеріальну дію.

Деламанід в умовах in vitro не впливає на будь-які інші види бактерій, за винятком мікобактерій M. tuberculosis.

Біодоступність деламаніду збільшується приблизно в 2,7 рази при прийомі під час їжі в порівнянні з прийомом натщесерце.

Зв’язування деламаніду з усіма білками плазми високий (≥99,5%).

Т ½ деламаніду з плазми крові становить 30-38 год. Деламанід не виводиться з сечею.