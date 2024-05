фармакодинаміка. Даратумумаб — людське моноклональне антитіло (mAb) класу IgG 1κ , що зв’язується з білком CD38, який експресується на високому рівні на поверхні пухлинних клітин множинної мієломи, а також на різних рівнях інших типів клітин та тканин.

In vivo даратумумаб чинить інгібуючий вплив на ріст пухлинних клітин, що експресують CD38. За даними досліджень in vitro даратумумаб може виконувати декілька ефекторних функцій, унаслідок чого відбувається імуноопосередкована загибель пухлинних клітин. Отримана під час досліджень інформація дозволяє припущення, що даратумумаб може спричинити лізис пухлинних клітин шляхом комплементзалежної цитотоксичності, антитілозалежної клітинно–опосередкованої цитотоксичності, а також антитілозалежного клітинного фагоцитозу в злоякісних пухлинах, що експресують CD38. Внаслідок опосередкованого даратумумабом лізису клітин, зменшується кількість підгруп мієлоїдних супресорних клітин (CD38+ MDSC), регуляторних Т–клітин (CD38+ T regs ) та В–клітин (CD38+ B regs ). Т–клітини (CD3+, CD4+ та CD8+) експресують CD38 залежно від стадії розвитку та рівня активації. Під час терапії даратумумабом спостерігалося значне збільшення абсолютної кількості CD4+ та CD8+ T–клітин, а також відсотка лімфоцитів у периферичній крові та кістковому мозку. Секвенування ДНК рецептора Т–клітин підтвердило, що клональність T–клітин збільшується у разі застосування даратумумабу, що вказує на його імуномодулюючу дію, яка може сприяти клінічній відповіді пацієнта на терапію.

In vitro даратумумаб стимулював апоптоз після Fc-опосередкованого поперечного зв’язування. Окрім цього, даратумумаб змінював ферментативну активність CD38, інгібуючи ферментативну активність циклази та стимулюючи активність гідролази. Значення цих ефектів in vitro в клінічних умовах та вплив на ріст пухлини вивчені недостатньо.

Фармакокінетику даратумумабу в режимі монотерапії оцінювали після в/в введення засобу в дозах від 0,1 мг/кг до 24 мг/кг у пацієнтів із рецидивуючою та рефрактерною множинною мієломою.

В когортах пацієнтів, яким вводили даратумумаб у дозах від 1 до 24 мг/кг C max у плазмі крові була дозозалежною, а V d відповідав початковому розподілу даратумумабу у плазмовому компартменті.

Після проведення останньої щотижневої інфузії збільшення C max даратумумабу було дозозалежним надлінійно, відповідно до мішень–опосередкованого розподілу лікарського засобу. Збільшення AUC було дозозалежним надлінійно, а кліренс даратумумабу зменшувався у разі підвищення його дози. Насичення CD38 може відбуватися у разі застосування більш високих доз даратумумабу, після чого вплив його кліренсу, залежного від зв’язування з мішенню, мінімізується та, відповідно, кліренс даратумумабу наближається до лінійного кліренсу ендогенного IgG 1 . Кліренс даратумумабу також зменшується у разі багаторазового застосування лікарського засобу, що може бути пов’язано зі зменшенням пухлинного навантаження.

Середнє значення розрахункового термінального T ½ даратумумабу після введення першої дози 16 мг/кг — 9 діб. Термінальний T ½ даратумумабу збільшується при підвищенні дози у разі повторного застосування засобу.