інфузійні реакції. Даратумумаб може спровокувати розвиток серйозних інфузійних реакцій, включаючи анафілактичні.

Під час введення даратумумабу контролюють загальний стан пацієнтів щодо розвитку інфузійних реакцій. У пацієнтів можуть розвиватися серйозні інфузійні реакції, зокрема бронхоспазм, гіпоксія, задишка, гіпертензія, набряк гортані та набряк легень.

Симптоми інфузійних реакцій переважно включають: закладеність носа, кашель, подразнення горла, озноб, блювання та нудоту.

Менш поширеними симптомами є: хрипи, алергічний риніт, пірексія, відчуття дискомфорту у грудях, свербіж та гіпотензія.

Моніторинг стану пацієнтів, у яких виникають інфузійні реакції будь-якого ступеня тяжкості, продовжують до зникнення симптомів.

Перед застосуванням даратумумабу пацієнтам необхідно попередньо прийняти антигістамінні засоби, антипіретики та ГКС для зниження ризику інфузійних реакцій.

Нейтропенія/тромбоцитопенія. Даратумумаб може посилювати нейтропенію та тромбоцитопенію, що були спричинені супутньою терапією.

Під час лікування даратумумабом у пацієнтів періодично виконують загальний аналіз крові, а також контролюють появу ознак інфекції у пацієнтів з нейтропенією.

Вплив на результати непрямого антиглобулінового тесту (непрямої проби Кумбса). Даратумумаб зв’язується зі CD38, які визначаються у разі низького вмісту еритроцитів у крові, що може спричинити позитивний результат непрямої проби Кумбса. Позитивний результат непрямої проби Кумбса, який зумовлений застосуванням даратумумабу, може зберігатися протягом 6 міс після проведення останньої інфузії даратумумабу. Зв’язування даратумумабу з еритроцитами може маскувати виявлення антитіл до незначущих антигенів у плазмі крові пацієнта.

Застосування даратумумабу не впливає на результати дослідження з визначення групи крові за системою ABO та резус-фактором (Rh).

Вплив на визначення повної відповіді. Даратумумаб — це людське моноклональне антитіло класу IgG–каппа, що визначають за допомогою аналізу електрофорезу сироваткових білків (SPE) та електрофорезу з імунофіксацією (IFE). Ці методи використовують для клінічного моніторингу ендогенного М–білка. Зазначена взаємодія може вплинути на визначення повної відповіді та прогресування захворювання у деяких пацієнтів із мієломним білком IgG–каппа.

Контрацепція. Жінкам репродуктивного віку слід використовувати ефективні методи контрацепції під час та протягом 3 міс після припинення лікування даратумумабом.

Застосування у період вагітності та годування грудьми.

Вагітність. Інформація дослідження щодо оцінки ризику застосування даратумумабу під час вагітності у людини або тварин є відсутньою.

Моноклональні антитіла IgG 1 проходять крізь плацентарний бар’єр після I триместру вагітності. Тому даратумумаб не застосовують під час вагітності, за винятком випадків, коли очікувана користь від лікування для жінки перевищує потенційний ризик для плода. Якщо пацієнтка завагітніє у період застосування даратумумабу, її інформують щодо наявності потенційного ризику для плода.

Годування грудьми. Невідомо, чи виділяється даратумумаб до грудного молока людини або тварин. IgG матері виділяється до грудного молока, але не потрапляє у значній кількості до крові новонароджених та немовлят, оскільки розщеплюється у ШКТ дитини та не всмоктується.

Вплив даратумумабу на новонароджених/немовлят є невідомим. Рішення щодо припинення годування грудьми або припинення терапії даратумумабом приймають з урахуванням користі грудного вигодовування для дитини та користі лікування для жінки.

Фертильність. Інформація щодо визначення потенційного впливу даратумумабу на фертильність у чоловіків та жінок відсутня.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами та іншими механізмами.

Даратумумаб не впливає або чинить незначний вплив на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами та роботі з іншими механізмами. Разом із тим є повідомлення щодо наявності відчуття втомлюваності у пацієнтів, які отримували даратумумаб, Це слід враховувати пацієнтам у разі керування транспортними засобами та роботи з іншими механізмами.