підвищена чутливість до дасабувіру. Помірне або тяжке порушення функції печінки.

Одночасне застосування з препаратами, що містять етинілестрадіол, напр, такими, що містяться в більшості оральних контрацептивів або контрацептивних вагінальних кільцях.

Одночасне застосування з іншими лікарськими засобами, кліренс яких в значній мірі залежить від CYP3A і підвищення плазмових рівнів яких асоціюється з розвитком серйозних і небезпечних для життя побічних ефектів. До таких належать: альфузозин, апалутамід, аміодарон, астемізол, терфенадин, блонансерін, цизаприд, колхіцин, дизопірамід, дронадерон, ерготамін, дигідроерготамін, ергоновін, метілергометрін, Фузидієва кислота, ловастатин, симвастатин, аторвастатин, ломітапід, луразідон, пероральний мідазолам, триазолам, пімозид, кветіапін, хінідин, ранолазин, сальметерол, силденафіл (для лікування легеневої АГ), тікагрелор.

Одночасне застосування з препаратами, які є потужними або помірними індукторами ферментів, призводить до зниження концентрації дасабувіра в плазмі крові і його терапевтичного ефекту. Наприклад: карбамазепін, фенітоїн, фенобарбітал, ефавіренз, невірапін, етравірин, ензалутамід, мітотан, рифампіцин, препарати рослинного походження, що містять звіробій продірявлений (Hypericum perforatum).

Одночасне застосування з препаратами, які є потужними інгібіторами CYP2C8 (наприклад, гемфіброзил) і можуть підвищувати концентрацію дасабувіра в плазмі крові.

Одночасне застосування з препаратами, які є потужними індукторами CYP2C8, може значно знизити концентрацію дасабувіру в плазмі крові.