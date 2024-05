Венлафаксин і десвенлафаксин по суті фармакологічно еквівалентні. Обидва засоби є потужними та селективними інгібіторами транспортерів серотоніну та норадреналіну з невеликою різницею в афінності зв’язування, що вимірюється за значенням Ki. Значення Ki для транспортерів серотоніну становлять 40,2 нМ і 82 нМ для десвенлафаксину і венлафаксину відповідно, а для транспортерів норадреналіну — 558,4 нМ і 2480 нМ для десвенлафаксину і венлафаксину відповідно.

Теоретично, вища афінність зв’язування десвенлафаксину порівняно з венлафаксином у насосах зворотного захоплення норадреналіну може призвести до відмінностей в ефективності, але це не було підтверджено в прямих клінічних дослідженнях. Жоден з препаратів не має значної афінності до холінергічних, альфа-адренергічних або гістамінергічних рецепторів.

Крім того, в клінічних дослідженнях не було виявлено клінічно значущих відмінностей у побічних ефектах або переносимості.

Фармакокінетика.

Абсорбція та розподіл . У стаціонарному стані накопичення після декількох доз десвенлафаксину є лінійним і може бути визначене на основі фармакокінетичного профілю після одноразового прийому.

Десвенлафаксин добре всмоктується і має абсолютну пероральну біодоступність 80% (коефіцієнт варіації [CV] 20%). C max досягається через 7,5 год після перорального прийому. Після повторних прийомів по 100 мг значення AUC та максимальної концентрації у плазмі крові становили 6747 нг•год/мл (CV 23%) та 376 нг/мл (CV 23%).

Прийом з їжею має лише незначний вплив на абсорбцію препарату. Збільшення C max приблизно на 16% спостерігалося після прийому разом з їжею з низьким, середнім та високим вмістом жиру після вживання їжі з високим вмістом жиру. Значення AUC не змінювалося з жодним з продуктів харчування. Зв’язування десвенлафаксину з білками плазми крові є низьким (30%) і не залежить від концентрації препарату. Об’єм розподілу десвенлафаксину у стаціонарному стані становить 3,4 л/кг після в/в введення, що свідчить про розподіл у несудинні компартменти.

Біотрансформація та елімінація . Приблизно 45% десвенлафаксину виводиться у незміненому вигляді з сечею. Десвенлафаксин метаболізується переважно шляхом кон’югації з О-глюкуронідом і меншою мірою шляхом окислювального метаболізму.

Приблизно 19% прийнятої дози виводиться із сечею у вигляді глюкуронідного метаболіту і <5% — у вигляді окислювального метаболіту (N,O-дидезметилвенлафаксин). CYP 3A4 є ізоферментом домінуючого цитохрому Р450, який опосередковує окислювальний метаболізм (N-деметилювання) десвенлафаксину. На метаболічний шлях CYP 2D6 не впливає, тому фармакокінетика десвенлафаксину після прийому 100 мг була подібною у пацієнтів з фенотипом повільного та швидкого метаболізатора CYP 2D6.

In vitro десвенлафаксин не інгібує ізоферменти CYP 1A2, 2A6, 2C8, 2C9, 2C19 та 3A4, а також не індукує експресію CYP 3A4 або інших ізоферментів. Дані in vitro показали, що десвенлафаксин не є ні субстратом, ні інгібітором транспортера Р-глікопротеїну.