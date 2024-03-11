ДАКАРБАЗИН (DACARBAZINUM) Діюча речовина
HSDB, RTECS: (диметилтриазено)імідазолкарбоксамід; або 4-(3,3-диметил-1-триазено)імідазол-5-карбоксамід.
NLM: 4(5)-(3,3-диметил-1-триазено)імідазол-4-карбоксамід.
алкілуючий цитостатичний засіб триазенової структури; механізм дії полягає у пригніченні росту клітин (що не пов’язано з клітинним циклом) та в інгібуванні синтезу ДНК; має алкілуючий ефект та може включатися в інші цитостатичні механізми; не має антинеопластичного ефекту, але в результаті мікросомального N-деметилування він швидко перетворюється на 5-аміно-імідазол-4-карбоксамід та метильний катіон, які зумовлюють алкілуючу дію дакарбазину.
злоякісна метастазуюча меланома, у складі комбінованої терапії: хвороба Ходжкіна, прогресуючі саркоми м’яких тканин (крім мезотеліоми та саркоми Капоші) у дорослих.
застосовувати в/в; при злоякісній меланомі: при монотерапія - 200-250 мг/м2 поверхні тіла у вигляді в/в ін’єкції 1 раз/добу протягом 5 діб, повторні курси - кожні 3 тижні; як альтернативу в/в болюсній ін’єкції можна вводити способом короткотривалої інфузії (протягом 15-30 хв); як в/в інфузію у дозі 850 мг/м2 1 р/добу і потім 1 раз кожні 3 тижні; хвороба Ходжкіна - 375 мг/м2 поверхні тіла на добу (в/в) кожні 15 діб у комбінації з доксорубіцином, блеоміцином та вінбластином (ABVD режим дозування); саркома м’яких тканин у дорослих - 250 мг/м2 на добу в/в (1-5 днів) у комбінації з доксорубіцином кожні 3 тижні (ADIC).
гіперчутливість до дакарбазину або до будь-якої іншої складової препарату; вагітність і період годування груддю; тяжка печінкова і ниркова недостатність, лейкопенія та/або тромбоцитопенія.
анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, панцитемія, агранулоцитоз; анафілактичні реакції; головний біль, погіршення зору, сплутаність свідомості, сонливість, судоми, парестезія обличчя; припливи; анорексія, нудота і блювання, діарея; гепатоцелюлярний некроз, тромбоз печінкових вен, збільшення активності печінкових ферментів; порушення функції нирок, ниркова недостатність; алопеція, гіперпігментація, фотосенсибілізація, еритема, розеольозна екзантема, кропив’янка, макулопапульозний висип; грипоподібні симптоми (підвищення температури тіла, біль у м’язах і загальна стомлюваність), подразнення у місці введення.