ДАКАРБАЗИН (DACARBAZINUM)

застосовувати в/в; при злоякісній меланомі: при монотерапія - 200-250 мг/м2 поверхні тіла у вигляді в/в ін’єкції 1 раз/добу протягом 5 діб, повторні курси - кожні 3 тижні; як альтернативу в/в болюсній ін’єкції можна вводити способом короткотривалої інфузії (протягом 15-30 хв); як в/в інфузію у дозі 850 мг/м2 1 р/добу і потім 1 раз кожні 3 тижні; хвороба Ходжкіна - 375 мг/м2 поверхні тіла на добу (в/в) кожні 15 діб у комбінації з доксорубіцином, блеоміцином та вінбластином (ABVD режим дозування); саркома м’яких тканин у дорослих - 250 мг/м2 на добу в/в (1-5 днів) у комбінації з доксорубіцином кожні 3 тижні (ADIC).