ДАКТИНОМІЦИН (DACTINOMYCINUM)

пухлина Вільмса

Режимами передбачено введення 45 мкг/кг в/в в різноманітних комбінаціях та за схемами, що мають у складі інші хіміотерапевтичні засоби.

Рабдоміосаркома

Режимами передбачено введення 15 мкг/кг в/в на добу протягом 5 діб у різноманітних комбінаціях та за схемами, що мають у складі інші хіміотерапевтичні засоби.

Саркоми Юінга

Режимами передбачено введення 1.25 мкг/м2 поверхні тіла в/в в різноманітних комбінаціях та за схемами, що мають у складі інші хіміотерапевтичні засоби.

Карцинома сім ‘яних залоз

Введення 1000 мкг/м2 поверхні тіла в/в в складі різномантних комбінованих режимів з циклофосфамідом, блеоміцином, вінбластином та цисплатином.

Гестаційна трофобластична неоплазія

Введення 12 мкг/кг на добу протягом п’яти діб як монотерапії.

Введення 500 мкг в/в в Дні 1 та 2 в складі з етопозидом, метотрексатом, фоліновою кислотою, вінкристином, циклофосфамідом та цисплатином.

Регіонсірна перфузія при місцевих рецидивах та локорегіонарних метастазах меланоми. Схеми дозування та методика як така варіює в різних дослідників, а тому більш детальну інформацію слід шукати в опублікованій літературі.

В більшості випадків пропонуються такі дози:

Для нижніх кінцівок або тазу — 50 мкг/кг маси тіла.

Для верхніх кінцівок — 35 мкг/кг маси тіла.