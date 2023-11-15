п/ш або в/в; р-н д/ін’єкцій в амп., сумісний з 0,9% р-ном натрію хлориду або 5% р-ном глюкози; профілактика тромбоутворення при хірургічних втручаннях у пацієнтів з помірним ризиком тромбозу: 2 500 МО п/ш за 1-2 год до хірургічного втручання, а потім по 2 500 МО п/ш щоранку впродовж усього періоду, поки пацієнт дотримується постільного режиму 5-7 днів або більше; профілактика тромбоутворення при хірургічних втручаннях у пацієнтів з високим ризиком тромбозу: 2 500 МО п/ш за 1-2 год до хірургічного втручання та ще 2 500 МО п/ш ч/з 8-12 год; надалі по 5 000 МО п/ш щоранку; як альтернативу вводять 5 000 МО п/ш ввечері напередодні хірургічного втручання та по 5000 МО п/ш щовечора після хірургічного втручання; застосовують упродовж усього періоду, поки пацієнт дотримується постільного режиму 5-7 днів або більше; тривала профілактика тромбоутворення при ендопротезуванні кульшового суглоба: 5 000 МО п/ш увечері напередодні операції і по 5 000 МО п/ш щовечора після операції; застосовують упродовж 5 тижнів після операції; профілактика проксимального тромбозу глибоких вен у пацієнтів із захворюваннями, що вимагають постільного режиму - рекомендована доза 5 000 МО 1 р/добу, застосування - до 14 днів; лікування тромбозу глибоких вен, а також тривала профілактика рецидивуючих венозних тромбоемболічних процесів у хворих на рак: венозні тромбоемболічні процеси - рекомендовані дози: 200 МО/кг п/ш 1 р/добу, одноразова доза не повинна перевищувати 18 000 МО, тривалість лікування 5-10 днів; тривала профілактика рецидивуючих тромбоемболічних процесів у пацієнтів з онкопатологією: 1-ий міс.: протягом перших 30 днів лікування - по 200 МО/кг п/ш 1 р/добу, МДД не повинна перевищувати 18 000 МО; 2-ий - 6-ий міс.: рекомендована доза 150 МО/кг п/ш 1 р/добу, яку вводять, використовуючи попередньо наповнені шприци; рекомендована тривалість лікування 6 міс.; пацієнти з ХНН без відомого додаткового ризику кровотечі: ГД/гемофільтрація тривалістю >4 год: застосовують в/в болюсно 30-40 МО/кг з подальшим в/в інфузійним введенням по 10-15 МО/кг/год; ГД/гемофільтрація тривалістю <4 год: застосовують як зазначено вище, або у вигляді одноразової болюсної ін’єкції в дозі 5 000 МО (анти-Xa); як у разі тривалого, так і в разі короткого ГД та гемофільтрації рівні анти-Ха у плазмі повинні знаходитися в межах 0,5-1,0 МО (анти-Ха)/мл; пацієнти з ГНН або ХНН з високим ризиком кровотечі: застосовують в/в болюсно 5-10 МО/кг з подальшим в/в інфузійним введенням із розрахунку 4-5 МО/кг/год, рівні анти-Ха у плазмі повинні знаходитися в межах 0,2-0,4 МО (анти-Ха)/мл; лікування венозної тромбоемболії з клінічними проявами тромбозу глибоких вен (ТГВ), легеневої емболії або обох цих захворювань: 200 МО/кг п/ш 1 р/добу, моніторинг антикоагулянтної активності не є необхідним, одноразова добова доза не повинна перевищувати 18 000 МО; доза 100 МО/кг п/ш 2 р/добу може бути застосована для пацієнтів з підвищеним ризиком кровотечі; нестабільна стенокардія та ІМ без зубця Q (нестабільний перебіг ІХС):120 МО/кг п/ш кожні 12 год протягом 8 днів, якщо, на думку лікаря, такий режим застосування чинить сприятливу терапевтичну дію, максимальна доза 10 000 МО/12 год; пацієнти, які потребують застосування більше ніж 8 днів в очікуванні ангіографії/реваскуляризації, повинні отримувати фіксовану дозу 5 000 МО (жінки з масою тіла <80 кг і чоловіки з масою тіла <70 кг) або 7 500 МО (жінки з масою тіла ≥ 80 кг і чоловіки з масою тіла ≥ 70 кг) кожні 12 год .Препарат рекомендується застосовувати до дня проведення процедури реваскуляризації (черезшкірної транслюмінальної коронарної ангіопластики (ЧТКА) або аорто-коронарного шунтування (АКШ)), але не довше ніж 45 днів.