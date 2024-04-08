тільки в/в; дорослі: 40-60 мг/м2 через день протягом курсу (до 3 ін’єкцій) до індукції ремісії; г. мієлоїдний лейкоз: рекомендована доза - 45 мг/м2; г. лімфоцитарний лейкоз: рекомендована доза - 45 мг/м2; діти: віком від 2 років - максимальна сумарна доза - 300 мг/м2; віком до 2 років або з площею тіла менше 0,5 м2 - 10 мг/кг; пацієнтам літнього віку: зниження дози на 50%; хворим із порушеннями функції нирок або печінки необхідна корекція дози: пацієнтам з концентрацією білірубіну у сироватці крові 20-50 мкмоль/л або креатиніну 105-265 мкмоль/л зниження дози на 25%; з концентрацією білірубіну у сироватці крові вище 50 мкмоль/л або креатиніну вище 265 мкмоль/л зниження дози на 50%.