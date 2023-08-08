сіаладеніт, анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, анафілактичні реакції, анорексія, лактатацидоз, ЦД, гліпоглікемія, гіперглікемія, периферична нейропатія, яка зазвичай супроводжується двостороннім симетричним відчуттям оніміння кінцівок: поколювання та біль у ступнях ніг та менше - у кистях рук, головний біль, сухість в очах, депігментація сітківки ока, неврит зорового нерва, діарея, нудота, блювання, абдомінальний біль, метеоризм, сухість у ротовій порожнині, збільшення привушних слинних залоз, гепатит, печінковий стеатоз, печінкова недостатність, нециротична портальна гіпертензія, шкірний висип, облисіння, міалгія (у тому числі зі збільшенням фотокінази); артралгія; гострий некроз скелетних м’язів, включаючи гостру ниркову недостатність з необхідністю гемодіалізу; міопатія, гінекомастія, астенія, озноб, лихоманка та біль, збільшення рівня/змінений рівень амілази, збільшення рівня/змінений рівень креатинфосфокінази, збільшення рівня/змінений рівень лужної фосфатази, відхилення лабораторних показників (шкала 3-4), включаючи підвищення рівня ліпази на 5%, підвищення AЛT на 6%, підвищення АСТ на 5%, підвищення рівня сечової кислоти на 2%, підвищення рівня білірубіну на 1%, нейтропенія (шкала 3-4), анемія і тромбоцитопенія, аутоімунні порушення (хвороба Грейса), перерозподіл (ліподистрофія) жирових відкладень на тілі ВІЛ-інфікованих пацієнтів, включаючи зменшення периферичних та підшкірних жирових відкладень на обличчі, збільшення інтраабдомінальних та вісцеральних жирових відкладень, гіпертрофію молочних залоз та кумуляцію жиру у дорсоцервікальних ділянках (горб бізона), метаболічні порушення (гіпертригліцеридемія, гіперхолестеринемія, резистентність до інсуліну, гіперглікемія та гіперлактатемія), остеонекроз, ризик розвитку молочнокислого ацидозу, виражених гепатомегалії зі стеатозом, тяжка необоротна печінкова і ниркова недостатність, панкреатит різного ступеня тяжкості, включаючи панкреатит з летальним наслідком.