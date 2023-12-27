лейкопенія, подовження часу кровотечі; ромбоцитопенія; гіперглікемія; нервозність, безсоння; сплутаність свідомості, амнезія, галюцинації, зміна особистості, порушення смаку і нюху; зміни настрою (в тому числі депресія); головний біль, запаморочення; порушення ходи, парестезія, сонливість, тремор; екстрапірамідний с-м AV-блокада (I ступеня, блокада ніжки пучка Гіса), посилене серцебиття, синусова брадикардія; AV-блокада ІІ-ІІІ ступеня, припинення активності синусового вузла, загострення симптомів стенокардії, артеріальна гіпотензія, тахікардія, аритмія, екстрасистолія, втрата свідомості, припливи; синоатріальна блокада, застійна СН; гіперемія; ортостатична гіпотензія; васкуліт (в тому числі лейкоцитокластичний васкуліт); запор, диспепсія, біль у шлунку, нудота, діарея, сухість у ротовій порожнині і горлі; анорексія, блювання, збільшення маси тіла, гінгівіт; гіперплазія ясен; збільшення рівнів печінкових ферментів (АСТ, АЛТ, ЛДГ, лужної фосфатази); гепатит; еритема, свербіж; кропив’янка, червоний вовчак, петехія, АР шкіри, лімфаденопатія, еозинофілія; фоточутливість (в тому числі ліхеноїдний кератоз в ділянках шкіри, відкритих для сонця), ангіоневротичний набряк, висипання, мультиформна еритема (в тому числі с-м Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроліз), пітливість, ексфоліативний дерматит, г. генералізований екзантематозний пустульоз, десквамативна еритема з підвищенням t° тіла або без неї; сексуальні розлади; гінекомастія; набряк нижніх кінцівок; загальне нездужання; слабкість та втомлюваність; амбліопія, подразнення очей; шум у вухах; біль у кістках і суглобах, міалгія; задишка, носова кровотеча, застій у носі; ніктурія, поліурія, підвищення рівня креатинкінази.