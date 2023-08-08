відчуття серцебиття, брадикардія, аритмії, артеріальна гіпотензія, відчуття жару та тахікардія, особливо в осіб, які застосовують вазодилататори, загострення ІХС, (стенокардія та аритмія), с-м коронарного обкрадання, зниження АТ при швидкому в/в введенні, нудота, блювання, діарея, епігастральний біль, диспепсія, тромбоцитопенія, зміни функціональних властивостей тромбоцитів, кровотеча; підвищення схильності до кровотеч під час або після хірургічних втручань,головний біль, слабкість, запаморочення судинного ґенезу, втрата свідомості, тремор,АР, включаючи короткочасні шкірні висипання, кропив’янку, можливі виражений бронхоспазм та набряк Квінке, біль у м’язах, артрит, міалгія, були повідомлення про те, що дипіридамол входить до складу каменів жовчного міхура, загальна слабкість, відчуття закладеності вуха, шум у голові, гіперемія шкіри обличчя, риніт, зміни у місці введення.