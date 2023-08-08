ДИПІРИДАМОЛ (DIPYRIDAMOLUM) Діюча речовина
антиагрегаційна, антитромботична; гальмує агрегацію тромбоцитів та покращує мікроциркуляцію, а також має м’яку судинорозширювальну дію.
р-н: для профілактики післяопераційних тромбозів, порушення мозкового кровообігу; табл.: лікування і профілактика порушень мозкового кровообігу за ішемічним типом; дисциркуляторна енцефалопатія; профілактика артеріальних та венозних тромбозів, а також їх ускладнень; профілактика тромбоемболії після операції протезування клапанів серця; профілактика плацентарної недостатності при ускладненій вагітності; у складі комплексної терапії при порушеннях мікроциркуляції.
дорослим та дітям від 12 років; р-н в/м та в/в повільно, по 1-2 мл/добу 0,5% р- ну, тривалість лікування визначається індивідувально; табл. приймати натще, не розкушувати та не розламувати і запиваюти рідиною, 75-225 мг/добу, розподілені на кілька прийомів; при тяжких захворюваннях дозу можна підвищити до 600 мг/добу.
підвищена чутливість до компонентів препарату, поширений атеросклероз коронарних артерій, г. ІМ, декомпенсована СН, аритмії, артеріальна гіпотензія (колапс), нестабільна стенокардія, субаортальний стеноз, НН, БА, обструктивні захворювання легень, виражена ПН, геморагічні діатези, захворювання зі схильністю до кровотеч (виразкова хвороба шлунка та ДПК).
відчуття серцебиття, брадикардія, аритмії, артеріальна гіпотензія, відчуття жару та тахікардія, особливо в осіб, які застосовують вазодилататори, загострення ІХС, (стенокардія та аритмія), с-м коронарного обкрадання, зниження АТ при швидкому в/в введенні, нудота, блювання, діарея, епігастральний біль, диспепсія, тромбоцитопенія, зміни функціональних властивостей тромбоцитів, кровотеча; підвищення схильності до кровотеч під час або після хірургічних втручань,головний біль, слабкість, запаморочення судинного ґенезу, втрата свідомості, тремор,АР, включаючи короткочасні шкірні висипання, кропив’янку, можливі виражений бронхоспазм та набряк Квінке, біль у м’язах, артрит, міалгія, були повідомлення про те, що дипіридамол входить до складу каменів жовчного міхура, загальна слабкість, відчуття закладеності вуха, шум у голові, гіперемія шкіри обличчя, риніт, зміни у місці введення.