нудота, блювання, біль у шлунку, діарея, металевий присмак у роті після прийому, неприємний запах із ротової порожнини (галітоз); неприємний запах у пацієнтів із колостомою; підвищення рівня трансаміназ, гепатит (переважно цитолітичного, у деяких серйозних випадках гепатит супроводжується печінковою недостатністю або фульмінантним гепатитом, які можуть служити підставою для трансплантації печінки або мати летальний наслідок); поліневрит нижніх кінцівок, неврит зорового нерва; психоневрологічні розлади (втрата пам’яті, сплутаність свідомості); сонливість та втомлюваність на початку лікування; головний біль, АР на шкірі, реакції гіперчутливості; судоми (що асоціюються з енцефалопатією); припливи, еритема, нудота та блювання, відчуття нездужання, тахікардія та артеріальна гіпотензія; порушення серцевого ритму, СС колапс, напади стенокардії, СС недостатність, ІМ, раптовий летальний наслідок, пригнічення дихання та неврологічні симптоми (сплутаність свідомості, набряк головного мозку, крововиливи у мозкові оболонки, енцефалопатія та епілептичні напади чи судоми).