ДИСУЛЬФІРАМ (DISULFIRAMUM) Діюча речовина
інгібує дію багатьох ферментів; інгібування ацетальдегід-дегідрогенази призводить до підвищення концентрації ацетальдегіду, метаболіту етилового спирту, який спричиняє виникнення неприємних симптомів: інтенсивне почервоніння обличчя, нудота, блювання, відчуття дискомфорту, тахікардія та артеріальна гіпотензія.
ад’ювантна терапія для попередження рецидиву алкогольної залежності.
p/os; лікування розпочинати після утримання від вживання алкоголю принаймні протягом 24 годин у спеціалізованій установі лікарями з досвідом його застосування; табл. по 150 мг: дорослим 150-450 мг/добу 7-10 днів; через 7-10 днів проводять першу дисульфірам-алкогольну пробу, при слабкій реакції дозу алкоголю при проведенні наступних проб підвищують на 10-20 мл, максимальна доза - 100- 120 мл, повторні проби здійснюють в умовах стаціонару через 1-2 дні, в амбулаторних умовах - через 3-5 днів; табл. по 500 мг: дорослим 500 мг/добу; тривалість курсу лікування встановлює лікар індивідуально.
підвищена чутливість до дисульфіраму або до будь-якого компонента ЛЗ та до тіурамових сполук; СС розлади; ЦД; епілепсія/ епілептиформні с-ми (за винятком алкогольної епілепсії); психоневрологічні розлади (тяжкі розлади особистості, суїцидальний ризик, психози), тяжка ДН; тяжка печінкова та/або ниркова недостатність; вживання напоїв або застосування ЛЗ, що містять алкоголь, менш ніж за 24 год. до прийому дисульфіраму.
нудота, блювання, біль у шлунку, діарея, металевий присмак у роті після прийому, неприємний запах із ротової порожнини (галітоз); неприємний запах у пацієнтів із колостомою; підвищення рівня трансаміназ, гепатит (переважно цитолітичного, у деяких серйозних випадках гепатит супроводжується печінковою недостатністю або фульмінантним гепатитом, які можуть служити підставою для трансплантації печінки або мати летальний наслідок); поліневрит нижніх кінцівок, неврит зорового нерва; психоневрологічні розлади (втрата пам’яті, сплутаність свідомості); сонливість та втомлюваність на початку лікування; головний біль, АР на шкірі, реакції гіперчутливості; судоми (що асоціюються з енцефалопатією); припливи, еритема, нудота та блювання, відчуття нездужання, тахікардія та артеріальна гіпотензія; порушення серцевого ритму, СС колапс, напади стенокардії, СС недостатність, ІМ, раптовий летальний наслідок, пригнічення дихання та неврологічні симптоми (сплутаність свідомості, набряк головного мозку, крововиливи у мозкові оболонки, енцефалопатія та епілептичні напади чи судоми).