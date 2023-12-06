є потужним та селективним антагоністом постсинаптичних α 1 -адренорецепторів, локування цих рецепторів призводить до зниження системного АТ; доксазозин призначений для р/os застосування 1 р/добу пацієнтам, хворим на ессенціальну АГ; було продемонстровано, що доксазозин не спричиняє небажаних метаболічних ефектів і його можна застосовувати пацієнтам із ЦД, подагрою або інсулінорезистентністю; також можна призначати пацієнтам із БА, гіпертрофією лівого шлуночка та пацієнтам літнього віку; застосування доксазозину сприяє зменшенню гіпертрофії лівого шлуночка, пригнічує агрегацію тромбоцитів та підсилює активність тканинного активатора плазміногену; підвищує чутливість до інсуліну у тих пацієнтів, у яких така чутливість є порушеною; застосування доксазозину пацієнтам, хворим на симптомну доброякісну гіперплазію передміхурової залози (ДГПЗ), призводить до значного покращення уродинаміки та зменшення симптомів; вважається, що ефект препарату при ДГПЗ досягається за рахунок селективної блокади α 1 -адренорецепторів, розташованих у м’язовій стромі та капсулі передміхурової залози, а також у шийці сечового міхура.