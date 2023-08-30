монотерапія: дорослі-доза 60-75 мг/м2 поверхні тіла в/в інфузією з 21-денним інтервалом. Дозу можна вводити у вигляді разової дози або розподілити на 2-3 щоденних введення. Діти - доза 30 мг/м2/добу в/в протягом 3-х днів поспіль; повторювати курс через кожні 4 тижні. Сумарна доза при в/в введенні не повинна перевищувати 550 мг/м2 поверхні тіла незалежно від схеми застосування. Поліхіміотерапія - доза 25-50 мг/м2 кожні 3-4 тижні з іншими мієлосупресивними засобами та доза 60-75 мг/м2 з іншими мієлодепресивними засобами. В/в слід вводити протягом 5-10 хв. Зовнішнє інтравезикальне введення: 30-50 мг на інстиляцію з інтервалом від 1 тиж. до 1 міс. Інтравезикальне введення не призначають при проліферуючих пухлинах, що проникають у м’язовий шар стінок сечового міхура. Вводять препарат у концентрації 1 мг/мл ч/з катетер і залишати у сечовому міхурі на 1-2 год. Після інфузії пацієнта слід перевернути для збільшення площі дії р-ну на сечовий міхур і слизову оболонку сечового міхура. Щоб уникнути небажаного розведення препарату сечею, пацієнтів слід попередити, щоб вони не вживали рідину протягом 12 год до інфузії і випорожнилися після закінчення інфузії.