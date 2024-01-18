є попередником біосинтезу норадреналіну і має специфічний стимулюючий вплив на допамінові рецептори, а в більших дозах стимулює також α- і β-адренорецептори; під впливом допаміну підвищується загальний периферичний опір судин (ЗПОС) та систолічний АТ, посилюються серцеві скорочення, збільшується серцевий викид; ЧСС змінюється відносно мало; підвищується потреба міокарда в кисні, але у зв’язку зі збільшенням коронарного кровотоку забезпечується підвищена доставка кисню; зменшує опір ниркових судин зі збільшенням у них кровотоку, збільшує клубочкову фільтрацію, екскрецію натрію; у низьких дозах (0,5-2 мкг/кг за хв) впливає в основному на допамінові рецептори; розширює мезентеріальні, мозкові, коронарні судини, зменшує опір ниркових судин, збільшує клубочкову фільтрацію, збільшує діурез та виведення натрію з організму; в інтервалі середніх доз (2-10 мкг/кг за хв) стимулює β 1 -адренорецептори, чим спричиняє позитивний інотропний ефект, збільшує хвилинний об’єм серця; у дозах 10 мкг/кг за хв і вищих більше впливає на α1-адренорецептори, чим збільшує ЗПОС, звужує ниркові судини, підвищує АТ, знижує діурез; після припинення введення ефект триває не більше 5-10 хв.