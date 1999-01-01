ДОЛУТЕГРАВІР (DOLUTEGRAVIR)

Фармакологічні властивості
пригнічує ВІЛ-інтегразу, зв’язуючись з активним центром ферменту інтегрази і блокуючи етап інтеграції ретровірусної ДНК, який є основним для циклу реплікації ВІЛ.
Показання
у комбінації з іншими антиретровірусними ЛЗ для лікування дорослих та дітей віком від 12 років, інфікованих ВІЛ.
Застосування
застосовують p/os; дорослим пацієнтам, інфікованим ВІЛ-1, без документально підтвердженої або клінічно підозрюваної резистентності до ЛЗ класу інгібіторів інтегрази: рекомендована доза - 50 мг 1 р/день (можна застосовувати й 2 р/добу при одночасному застовуванні з ефавіренцом, невірапіном, типранавір/ритонавіром або рифампіцином; дорослим пацієнтам, інфікованим ВІЛ-1, з резистентністю до ЛЗ класу інгібіторів інтегрази (документально підтвердженою або клінічно підозрюваною): 50 мг 2 р/добу; для дітей віком від 12 до 17 років, маса тіла яких щонайменше 40 кг, інфікованих ВІЛ-1, без резистентності до ЛЗ класу інгібіторів інтегрази рекомендована доза - 50 мг 1 р/добу.
Протипоказання
підвищена чутливість до долутегравіру або до будь-якої допоміжної речовини ЛЗ; одночасне застосування із дофетилідом.
Побічна дія
підвищена чутливість, с-м імунної реактивації; безсоння, патологічні сни; головний біль, запаморочення; нудота, діарея, блювота, метеоризм, біль у верхній частині живота або у животі, відчуття дискомфорту в животі; гепатит, висип, свербіж, втомлюваність, підвищення рівнів АЛТ, АСТ, КФК; артралгія, міалгія.